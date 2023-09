A sus 60 años, así se ve hoy Andrew McCarthy, el protagonista de Mannequin

La cinta "Mannequin" contó con el protagónico de Kim Cattrall en el papel de Emmy, y de Andrew McCarthy, en el rol de Jonathan Switcher.

McCarthy tiene en la actualidad 60 años y sigue trabajando como actor. Además de "Mannequin", Andrew también apareció en "St. Elmo’s Fire", en "Weekend At Bernie’s" y en "Pretty In Pink".

En los años 80 muchos directores querían trabajar con él ya que su apariencia de niño bueno era ideal para interpretar personajes sinseros y amigables. Luego se volvió parte del grupo conocido como Brat Pack, el cual se refiere a un grupo de actores que aparecían con frecuencia en películas orientadas para adolescentes en los años 80.

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 20 años de su estreno, así luce el niño que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars

En cuanto a sus últimos trabajos, McCarthy no aparece en una película desde 2010. Sus últimos trabajos en el cine fueron en "Snatched" y en "Main Street".

En cuanto a las series, su última participación fue en 2011 en la serie "White Collar", donde interpretó en 2 episodios a Vincent Adler.

En 1999 se casó con su novia de la universidad, Carol Schneider, y en 2002 tuvieron a su hijo Sam McCarthy. En 2005 la pareja se divorció, y en 2006 McCarthy tuvo otra hija llamada Willow (con Dolores Rice).

Andrew McCarthy Opens Up About the Impact of Being in the '80s Brat Pack