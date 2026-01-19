A sus 18 años, así se ve hoy Sunny Pawar, el protagonista de 'Un camino a casa'

Una de las películas más emotivas de la historia del cine es "Lion", también conocida en español como "Un camino a casa", la cual estaba inspirada en la historia real de Saroo Brierley, un niño indio que se perdió, fue adoptado por Sue y John Brierley (una pareja de Tasmania) y muchos años después logró reencontrarase con su madre biológica gracias a Google Earth.
El actor Sunny Pawar protagonizó "Un camino a casa" cuando tenía 8 años. Así se ve hoy a sus 18 años
En la película que se estrenó en 2016, el personaje de Saroo fue interpretado por dos actores: Sunny Pawar (versión joven) y Dev Patel(versión adulta). Además, compartió pantalla con Nicole Kidman, quien en la película hace de su madre adoptiva.
"Estudio en la Escuela Moderna. Un día, el equipo de casting de la película vino a mi escuela y me eligió para la audición. Me llevaron a la terraza mientras mi padre esperaba abajo. Jugué con el equipo y, supongo, lo hice bien. Finalmente, Garth Davis me eligió. Más tarde, me llamaron para rodar la película en Calcuta, Indore y Australia", explicó en aquel entonces Sunny cuando los medios internacionales le consultaban sobre cómo había conseguido el papel protagónico en "Lion".
¿Cómo se ve hoy el actor Sunny Pawar?
"Siempre he querido ser actor y mis padres siempre han apoyado ese sueño", aseguraba Sunny cuando tenía tan solo 8 años y viajaba por el mundo promocionando "Lion".
Entre sus últimos trabajos figuran la película "El niño y el tigre" en 2022, y la serie de Prime Video "Bambai Meri Jaan" de 2023. Desde entonces no se lo ha visto en ningún otro proyecto.
En la película "El niño y el tigre", Pawar volvió a protagonizar una trama basada en una historia real: la vida de Balmain, un joven que creó un lazo de hermandad con un tigre de bengala.