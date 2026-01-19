A sus 18 años, así se ve hoy Sunny Pawar, el protagonista de 'Un camino a casa'

En la película que se estrenó en 2016, el personaje de Saroo fue interpretado por dos actores: Sunny Pawar (versión joven) y Dev Patel(versión adulta). Además, compartió pantalla con Nicole Kidman, quien en la película hace de su madre adoptiva.

"Estudio en la Escuela Moderna. Un día, el equipo de casting de la película vino a mi escuela y me eligió para la audición. Me llevaron a la terraza mientras mi padre esperaba abajo. Jugué con el equipo y, supongo, lo hice bien. Finalmente, Garth Davis me eligió. Más tarde, me llamaron para rodar la película en Calcuta, Indore y Australia", explicó en aquel entonces Sunny cuando los medios internacionales le consultaban sobre cómo había conseguido el papel protagónico en "Lion".