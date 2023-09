►TE PUEDE INTERESAR: Así lucirían en la vida real Los Picapiedras, según la Inteligencia Artificial

Cómo luce Ke Huy Quan, quién interpretó a Short Round en Indiana Jones

El éxito de "Indiana Jones" fue tan rotundo que se hicieron cinco películas, las primeras tres fueron en 1981 ("Indiana Jones y los cazadores del arca perdida"), en 1984 y en 1989 ("Indiana Jones y la última cruzada"). Luego, se realizó una más que se estrenó en 2009 ("Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal") y la más reciente que llegó a los cines este año: "Indiana Jones 5".

Ke Huy Quan también fue conocido por su actuación en Los Goonies (1985), donde encarnaba a Data, que era el cerebrito del grupo de amigos.

Asi-luce-Ke-Huy-Quan-interpreto-a-Short-Round-en-Indiana-Jones2.jpg Gracias a sus conocimientos del Taekwondo, Ke Huy Quan coreografió escenas de acción en películas como X-Men y colaboró con Wong Kar-wai en 2046.

En 1992 apareció, precisamente junto a Brendan Fraser en "El hombre de California", pero la falta de trabajo como actor lo llevó al campo de las coreografías de acción, participando en las de X-Men o El único, con Jet Li.

Con el resurgimiento de su carrera en 2022, con la película Everything Everywhere All at Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), logró ganar un premio Óscar al mejor actor de reparto y el Globo de Oro al mejor actor de reparto, siendo el primer actor de origen vietnamita en conseguirlo.

Asi-luce-Ke-Huy-Quan-interpreto-a-Short-Round-en-Indiana-Jones3.jpg Ke Huy Quan ganó el premio Óscar como mejor actor de reparto tras su participación en la película "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Harrison Ford y Ke Huy Quan se volvieron a ver las caras

Después de 38 largos años, la estrella de Indiana Jones, Harrison Ford, finalmente se reunió con su compañero y coprotagonista de "El templo de la perdición", Ke Huy Quan, en la exposición anual de Disney D23.

La actuación de Ke Huy Quan como Short Round, un huérfano de Shanghai que finalmente ayuda a Indiana Jones a robar los tesoros de un culto de sangre indio secreto en "Indiana Jones y el templo de la perdición", resultó en una química inolvidable en la pantalla que ayudó a marcar la película como una de las más grandes. en la larga serie de aventuras de Steven Spielberg.