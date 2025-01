A 8 años de su estreno, así de cambiado está el actor Iain Armitage de la serie Big Little Lies

¿Cómo luce hoy el actor Iain Armitage?

Iain Armitage también es conocido por haber protagonizado la serie "Young Sheldon", pero también se ha desempeñado como actor de doblaje en las películas "Scooby-Doo", "Paw Patrol", entre otras.

En la serie "Big Little Lies", Iain era el hijo no reconocido de Perry Wright, personaje interpretado por Alexander Skarsgård.

Recientemente Iain Armitage se volvió tendencia en redes sociales por postear fotos con Shailene Woodley en la actualidad. El actor fue a ver a Woodley en una obra de teatro en Broadway y aprovechó para saludarla en persona.

"Cuando tenía 7 años me eligieron para Big Little Lies. Antes de ir a Los Ángeles para empezar a rodar, hablé por FaceTime con Shailene y le pregunté cómo sería todo. Me aseguró que sería divertido, 'como jugar' y vaya, tenía toda la razón", recordó el joven en sus redes sociales.

Iain Armitage.jpg Iain Armitage y Shailene Woodley en la actualidad.

Además de desempeñarse como actor, Iain Armitage es un apasionado por los idiomas, e incluso se destaca en el ruso. Comenzó a estudiarlo a través de una app de idiomas durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. También sabe hablar algo de armenio, ucraniano, asirio, cingalés, alemán, español e italiano.