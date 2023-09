A 36 años del estreno de Clave de Sol, así se voy el actor Guillermo Zapata

Intro Clave de sol 1990

¿Cómo luce hoy Guillermo Zapata, a 36 años del estreno de "Clave de Sol"?

Guillermo Zapata es hijo del cantante Rodolfo Zapata (autor de "No vamo’ a trabajar"). De chico soñaba con una vida como actor en la Argentina, y participar de la telenovela "Clave de Sol" fue un sueño cumplido, pero un viaje a Estados Unidos cambió sus planes para siempre.

El actor se fue del país en 1992, con la esperanza de despegarse del título de "el hijo de". Viajó a Los Ángeles por vacaciones, y decidió quedarse allá. Comenzó trabajando como lavacopas, y comenzó a estudiar inglés.

►TE PUEDE INTERESAR: Tras 18 años de su estreno, así luce hoy Santos Torrealba de "La Tormenta"

"Al tiempo pude conseguir mis papeles legales y progresar a partir de ello para que una agencia me represente como modelo. Conseguí publicidades en televisión y hasta me aceptaron en la asociación de actores", reveló Guillermo en una entrevista.

Clave de Sol Guillermo Zapata.jpg

"En el año 98 abrí mi propio lugar. Una familia argentina era dueña de Sur, en West Hollywood, y me lo ofrecieron porque se volvían al país. Lo tomé como un desafío. Estaba organizado, así que de repente dejé de ser empleado y pasé a ser el dueño de un lugar", dijo el actor.

Años después se asoció con Lisa Vanderpump, del elenco de "The Real Housewives of Beverly Hills", para documental el día a día de sus empleados a un reality show que se convirtió en un ícono de la cadena televisiva NBC. "Hoy es mundialmente conocido y me obligó a participar en algo que al principio no quería", dice Guillermo.

En cuanto a su vida privada, Guillermo está casado con Nathalie (una francesa a quien conoció en Los Ángeles) y tiene dos hijas: Lou (18) y Miarose (14).

Próximamente estrenará la película "Lennons" donde actúa junto a Gastón Pauls y gran elenco.