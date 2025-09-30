Además de Moore y Swayze, esta película también contó con la actuación de Tony Goldwyn, quien interpretó al malvado Carl Bruner. Debido a este rol, el actor aseguró que recibió mucho odio por parte del público y le costó mucho sacarse la etiqueta de "villano" en todos sus trabajos.

¿Cómo se ve hoy el actor Tony Goldwyn?

Tony Goldwyn es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Uno de sus primeros trabajos fue con Norma Aleandro en la película Gabi: una historia verdadera en 1987. Luego de aparecer en Ghost, su carrera disparó. Por ejemplo, podemos mencionar que interpretó al personaje Kendall Dobbs en la comedia Designing Women. También le prestó su voz al personaje de Disney Tarzán en la película del mismo nombre.

Se podría decir que Goldwyn proviene de la aristocracia de Hollywood, ya que es hijo de Jennifer Howard y del productor cinematográfico Samuel Goldwyn, Jr.

Además, los abuelos paternos del actor eran Samuel Goldwyn (uno de los co fundadores de la Metro-Goldwyn-Mayer) y Frances Howard, mientras que sus abuelos maternos eran el dramaturgo Sidney Howard y la actriz Clara Eames.

Uno de sus últimos trabajos más exitosos fue entre 2012 y 2018 cuando trabajó en la serie Scandal, donde interpreta al presidente ficticio Fitzgerald Grant.

Goldwyn también ha incursionado en la dirección de algunos episodios en series, y en 2023 dirigió la película Ezra.