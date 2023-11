A 33 años de "Danza con lobos", así se ve hoy la actriz Mary McDonnell

Danza con lobos 2.jpg Kevin Costner y Mary McDonnell en "Danza con lobos".

Esta película fue protagonizada y dirigida por Kevin Costner, quien compartió la mayoría de las escenas con la actriz Mary McDonnell. La cinta está basada en la novela homónima de Michael Blake y recibió siete premios Óscar.

¿Cómo luce hoy la actriz Mary McDonnell?

Mary McDonnell tiene en la actualidad 71 años y sigue trabajando como actriz. Ella recibió candidaturas a los Premios Óscar por sus papeles como "Erguida con puño", en "Dances with Wolves" y en "Passion Fish".

McDonnell estudió en la State University of New York at Fredonia, y luego se unió a la prestigiosa compañía Long Wharf Theatre Company, con la que estuvo trabajando durante años.

Mary McDonnell.jpg Así luce hoy la actriz Mary McDonnell.

Ganó un Globo de Oro en 1980 por su trabajo en "Still life". Además trabajó en Broadway, realizó trabajos como "Execution of Justice", "The Heidi Chronicles" y "Summer and Smoke".

Otros papeles de McDonnell en el cine han sido "Grand Canyon" (1991), "Sneakers" (1992), "Independence Day" (1996) y "Donnie Darko" (2001).

En cuanto a su vida privada, McDonnell se casó con Randle Mell, también actor, con el que tiene dos hijos, Olivia and Michael, y actualmente reside en Los Ángeles.