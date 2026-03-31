Son muchas las producciones de Hollywood que han intentado replicar la vida de la cantante de Tex-Mex Selena Quintanilla, quien recibió un disparo y fue asesinada a los 23 años de edad por Yolanda Saldívar, su amiga y ex manáger de sus boutiques Selena Etc..
A 31 años del asesinato de Selena Quintanilla: películas, series y documentales que retratan la vida de la cantante
Estas son algunas de las producciones audiovisuales que retratan la vida de Selena Quintanilla y su trágica muerte
¿Qué películas, series y documentales han recreado la vida de Selena Quintanilla?
Selena
En 1997, Warner Bros. estrenó "Selena", una película sobre su vida y carrera, protagonizada por una entonces desconocida Jennifer López. El productor ejecutivo de la cinta fue Abraham Quintanilla, el padre de Selena.
En 2021, la película fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, esto al ser "cultural, histórica o estéticamente significativa".
Selena: la serie
En 2020, Netflix lanzó "Selena: la serie" protagonizada por Christian Serratos. Selena ha vendido alrededor de 18 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas femeninas más vendidas de la música latinoamericana. También aparece en la producción Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemi Gonzalez, Seidy Lopez, entre otros.
Selena y Los Dinos
En 2025 Netflix estrenó el documental autorizado "Selena y Los Dinos". Esta producción muestra el ascenso a la fama de Selena con su banda familiar y presenta material inédito de los archivos personales de los Quintanilla. Tiene una duración de 1 hora y 57 minutos.
Selena & Yolanda: los secretos entre ellas
Esa serie documental de 2 episodios se encuentra en la plataforma Prime Video. Fue lanzada en 2024 y cuenta con el testimonio de Yolanda Saldívar, su asesina.
¿Por qué Yolanda Saldívar asesinó a Selena Quintanilla?
Los problemas comenzaron en 1995, cuando Abraham Quintanilla empezó a recibir llamadas telefónicas y cartas de aficionados reclamando que pagaron a Saldívar para ser admitidos como miembros del club de fanes de Selena y recibir un paquete de artículos, que incluían un casete de Selena y una camiseta, pero no recibieron nada.
Entonces Quintanilla comenzó a investigar y descubrió que Saldívar malversó más de 60 mil dólares en cheques falsificados, tanto del club de fanes como de las boutiques. Selena despidió a Saldívar por esta situación, y tiempo después se encontraron en un motel de Corpus Christi para que la ex empleada le entregara documentación sobre las boutiques que poseía la cantante.
Ambas mujeres comenzaron a discutir, y Saldívar sacó un arma de su bolso, un revólver Taurus 85 calibre 38 de cañón recortado y apuntó a Selena. Cuando Selena intentó huir, Saldívar le disparó una vez en la parte inferior del hombro derecho, impactando la arteria subclavia y provocando una grave pérdida de sangre.