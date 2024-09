A casi 30 años de haber asesinado a Selena Quintanilla, así se ve hoy Yolanda Saldívar

¿Cómo se ve hoy Yolanda Saldívar?

Desde la cárcel, Saldívar asegura que cuando recobre la libertad, realizará un documental titulado: "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", donde allí revelará lo ocurrido (según su propia versión) y los secretos que se guardó por casi 30 años.

Durante todos estos años, los familiares de Yolanda han asegurado que tienen pruebas en documentos y grabaciones que pueden llegar a cambiar la perspectiva de esta tragedia y que "el público merece conocer la verdad".

"Nunca quise lastimar a nadie (...) No supe cuándo se disparó mi arma. Solo puedo decir que nunca, nunca tuve la intención de hacerle daño", aseguró Saldívar en varias oportunidades. Además, en una ocasión dijo que el disparo fue un accidente, afirmando que su intención era suicidarse y no matar a Selena.

Yolanda Saldívar 2.jpg Yolanda Saldívar en la actualidad.

¿Qué planea hacer Yolanda Saldívar al salir de la cárcel?

La mujer aseguró que cuando salga de la cárcel quiere trabajar con Shakira. "Me gustaría ser la mano derecha de Shakira", fueron sus palabras exactas.