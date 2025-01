A 25 años de su estreno, así se ve hoy el padre de Billy Elliot, interpretado por Gary Lewis

Embed - Billy Elliot 20th anniversary - official trailer

¿Cómo se ve hoy el actor Gary Lewis?

Lewis es un actor escocés que actualmente tiene 66 años. Además de aparecer en la película Billy Elliot, también participó en producciones como Gangs of New York, Eragon, His dark materials y Three and Out.

Además formó parte de la serie "Taggart", donde dio vida a Donald Booth en el episodio "Homesick", habiendo aparecido anteriormente por primera vez en la serie en 1996, cuando dio vida al abogado de Price durante el episodio "Devil's Advocate".

Una de sus actuaciones más importantes fue cuando interpretó a Colum Mackenzie en la serie "Outlander".

En cuanto a su vida privada, Gary Lewis está casado y tiene un hijo, el actor Maarten Stevenson, quien ha aparecido en la serie de televisión "Valhalla Rising".

Gary Lewis.jpeg Gary Lewis en la actualidad.

¿De qué trata Outlander?

"Luego de servir como enfermera del Ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, Claire Randall disfruta de una segunda luna de miel en Escocia con su esposo, pero de repente es transportada a 1743, donde se ven amenazadas su libertad y su vida", es la sinopsis oficial de esta serie de televisión que recientemente estrenó la segunda mitad de la temporada 7.