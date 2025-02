A 25 años del estreno de La Nueva Cenicienta, así se ve hoy el actor Dan Byrd

Embed - A Cinderella Story (2004) Official Trailer - Hilary Duff, Jennifer Coolidge Movie HD

Otro de los actores que formó parte de esta película fue Dan Byrd, quien interpretó a Carter Farrell, el mejor amigo de Samantha (interpretada por Hilary Duff). Carter era un estudiante de secundaria tímido, estudioso y aspirante a actor.

¿Cómo se ve hoy el actor Dan Byrd?

El actor Dan Byrd ganó fama mundial tras participar de la película "La nueva Cenicienta", pero también apareció en otras producciones como "Easy A" junto a los actores Emma Stone y Penn Badgley.

También formó parte de "The Hills" Have Eyes (basada en la cinta de culto original de Wes Craven de 1977), y de la serie cómica de CW "Aliens in America". Además, en 2006 Byrd protagonizó junto a John Travolta en el thriller "Lonely Hearts", donde también trabajó con Salma Hayek y Jared Leto.

La nueva Cenicienta Dan Byrd.jpg Dan Byrd en la actualidad.

Uno de sus últimos trabajos fue en la serie "Young Sheldon", donde interpretó al pastor Rob.