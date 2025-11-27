Cuando Britney Spears estaba en el apogeo de su carrera, la cantante protagonizó una película llamada "Crossroads", donde estuvo acompañada por las actrices Zoe Saldaña y Taryn Manning.
A 23 años del estreno de la película "Crossroads", así se ve hoy la actriz Taryn Manning
"Una adolescente busca a sus amigas de la infancia, para realizar un viaje por carretera para visitar a su madre", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 2002 y que contó con la dirección de Tamra Davis.
¿Cómo se ve hoy la actriz Taryn Manning?
Taryn Manning se hizo conocida como actriz, pero también es vocalista del dúo electrónico Boomkat y copropietaria de la marca de ropa Born Uniqorn. Su primer papel como actriz fue en 2001 en la película "Crazy/Beautiful", pero sin dudas la fama llegó a su vida cuando apareció en "Crossroads" con Britney Spears y Zoe Saldaña.
También formó parte de otras películas como "8 Mile" (la de Eminem), "Weirdsville", "Jack and Jill vs. the World", e incluso apareció en la serie "Orange is the New Black". También estuvo en la película de terror "Kill Theory", que cuenta la historia de un grupo de estudiantes universitarios que se encuentran como objetivo de un asesino sádico.
En cuanto a su rol como empresaria, Taryn es dueña de una línea de ropa llamada Born Uniqorn con su mejor amiga Tara Jane. La marca fue fundada en otoño de 2005. Born Uniqorn ha sido anfitrión de muchos shows a beneficio para organizaciones de caridad de Los Ángeles.
Recientemente la actriz se volvió viral en las redes sociales ya que apareció en un video donde se la ve bailando y haciendo topless. Muchos usuarios de internet aseguran que el video, y la forma de bailar de Taryn es similar a la que realiza Spears en todas sus publicaciones de Instagram.
"No tenemos ningún control sobre el resultado. Tu traje de cumpleaños es tuyo. Recuerda que solo nos convertimos en un desastre después de Eva. ¡Vuelve a las raíces!", escribió Taryn en el posteo que realizó.