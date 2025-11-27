A 23 años del estreno de la película "Crossroads", así se ve hoy la actriz Taryn Manning

También formó parte de otras películas como "8 Mile" (la de Eminem), "Weirdsville", "Jack and Jill vs. the World", e incluso apareció en la serie "Orange is the New Black". También estuvo en la película de terror "Kill Theory", que cuenta la historia de un grupo de estudiantes universitarios que se encuentran como objetivo de un asesino sádico.

En cuanto a su rol como empresaria, Taryn es dueña de una línea de ropa llamada Born Uniqorn con su mejor amiga Tara Jane. La marca fue fundada en otoño de 2005. Born Uniqorn ha sido anfitrión de muchos shows a beneficio para organizaciones de caridad de Los Ángeles.

Recientemente la actriz se volvió viral en las redes sociales ya que apareció en un video donde se la ve bailando y haciendo topless. Muchos usuarios de internet aseguran que el video, y la forma de bailar de Taryn es similar a la que realiza Spears en todas sus publicaciones de Instagram.

"No tenemos ningún control sobre el resultado. Tu traje de cumpleaños es tuyo. Recuerda que solo nos convertimos en un desastre después de Eva. ¡Vuelve a las raíces!", escribió Taryn en el posteo que realizó.