Crossroads, la película de Britney Spears vuelve a los cines, ¿cuándo se estrena?

Ahora se conoció que la película de Spears volverá a los cines, y se proyectará en más de 875 salas a nivel mundial.

Britney Spears (1).jpg Britney Spears en la película "Crossroads".

¿Cuándo se estrenará Crossroads en los cines?

Se espera que la película Crossroads se estrene el 23 y el 25 de octubre en 875 salas en 24 países. En esta oportunidad la película contará con 2 canciones que Spears grabó para la cinta pero que nunca aparecieron en la pantalla grande.

Crossroads (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Además, el relanzamiento de la película incluirá la salida de una línea de productos Crossroads que incluye remeras y camperas, además de prendas que imitan el vestuario que lucieron las protagonistas de la película.

¿De qué trata la película Crossroads?

La película nos cuenta la historia de Kit, Mimi y Lucy, unas jóvenes que viajan alrededor de los Estados Unidos para poder llegar a Los Ángeles. Durante este viaje las amigas vivirán varios momentos e incluso podrían encontrar el amor.

Pocas personas saben que el guión de Crossroads fue escrito por Shonda Rhimes, productora que hoy está detrás de éxitos como "Grey's Anatomy" o "Bridgerton".

Crossroads.jpg Póster de la película "Crossroads", la cual protagoniza Britney Spears.

La cinta recibió críticas negativas por parte de los críticos, pero recaudó más de 61 millones de dólares a nivel mundial. Además la película contó con canciones de la princesa del pop como "I'm a Slave 4 U","I'm not a girl, not yet a Woman", "I love Rock N' Roll", "Overprotected", entre muchas más.

Además vale la pena mencionar que el reestreno de Crossroads coincidirá con el lanzamiento de la biografía de Britney Spears, la cual lleva por nombre "The Woman In Me". Esta biografía se publicará el 24 de octubre y por primera vez la princesa del pop contará su historia en primera persona.