A 21 años del estreno de "Un viernes de locos", así luce hoy Harry Coleman

¿Cómo luce hoy Ryan Malgarini, quien interpretó a Harry Coleman en "Un viernes de locos"?

Ryan Malgarini tiene 31 años actualmente y sigue trabajando como actor, pero ya no lo hace con tanta frecuencia. Incluso en su descripción de Instagram asegura: "Solía actuar como un niño. Ahora solo actúo como uno". Malgarini tenía tan solo 11 años cuando apareció en "Un viernes de locos" y muchos lo recuerdan por sus peleas con Anna Coleman, el personaje interpretado por Lindsay Lohan.

Tras el éxito de "Un viernes de locos", Malgarini protagonizó "The United States of Leland" y "Gary Unmarried", ambas producciones en 2003. Luego apareció en "How to Eat Fried Worms" en 2006, y en 2011 protagonizó "Riddle".

Uno de sus últimos trabajos más conocidos fue "The young Kieswloski", en 2014. Su último trabajo registrado fue en 2020 en "Dinner in America".

Ryan Malgarini.jpg Ryan Malgarini en la actualidad.

Se desconoce si Malgarini formará parte de la segunda parte de "Un viernes de locos", ya que hasta el momento Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis han brindado pocos detalles sobre el proyecto.