A 21 años del estreno de "Love actually", así se ve hoy la pequeña Joanna

¿Cómo se ve hoy la actriz y cantante Olivia Olson?

Gracias a "Love Actually", Olivia pudo dedicarse a la actuación desde temprana edad. Sus próximos trabajos fueron como actriz de doblaje, e interpretó a Vanessa Doofenshmirtz en la serie "Phineas y Ferb" y Marceline, la reina vampiro, en "Adventure Time".

Realizando el doblaje de "Phineas y ferb", Olivia coincidió nuevamente con el actor Thomas Brodie-Sangster, quien interpretó a Sam en la película "Love Actually".

Olson repitió su papel de Joanna de "Love Actually" cuando en 2017 gran parte del elenco se reunió para el cortometraje "Red Nose Day Actually". Allí tuvo escenas con Thomas Brodie-Sangster y con Liam Neeson.

En 2019 Olivia se presentó en el conocido programa de talentos "The X Factor" en los Estados Unidos. Durante su participación aseguró: "Cuando terminó el rodaje de 'Love Actually' volví a casa y me di cuenta que la actuación no era lo mio". Es por este motivo que la joven no volvió a ser vista durante muchos años frente a una cámara, sino que prefirió ser doblajista.

Actualmente Olivia Olson tiene 32 años, sigue trabajando como actriz y cantante, y en su cuenta personal de Instagram tiene casi 100 mil seguidores.

Olivia Olson.jpg Olivia Olson en la actualidad.

¿De qué trata la película "Love Actually"?

"Las vidas de varias parejas se entrecruzan en Londres, poco antes de la Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces", es la sinopsis de este clásico navideño.