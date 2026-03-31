3 películas súper exitosas que se filmaron en Argentina y no lo sabías

Operación Final

"Un grupo de agentes secretos israelíes viajan a Argentina para cazar al jerarca nazi Adolf Eichmann con la esperanza de hacerle pagar sus crímenes", es la sinopsis de esta película basada en hechos reales que fue dirigida por Chris Weitz. El actor Oscar Isaac filmó en 2018 varias escenas en la base aérea de Morón.

Según el sitio web Buenos Aires Film Commission, a lo largo de la cinta se pueden ver varias escenas filmadas en el barrio de Barracas, cuando agentes del Mossad se trasladan en auto y su ruta se ve interrumpida por una ceremonia clásica nacional como lo son los desfiles de granaderos a Caballo.

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O también en Agronomía, donde una calle con pintorescas casonas fue recorrida por los espías. Además, como nota de color, una vez que arriban los israelíes al país observamos un hermoso plano de Diagonal Norte, una de las calles más lindas de la Ciudad, que conecta el Palacio de Tribunales (Poder Judicial) con la Casa Rosada (Poder Ejecutivo).

Papeles en el viento

En 2015 el director Juan Taratuto llevó al cine la historia escrita por Eduardo Sachieri. La misma tiene varias escenas filmadas en la avenida Zeballos, en la avenida Yrigoyen, en el cementerio de Morón, entre otros rincones de Buenos Aires.

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Colonia Dignidad

En 2015 se usaron varias calles de Buenos Aires para simular el Chile de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990). Parte del final de la película se filmó en la I Brigada Aérea "El Palomar", y se usaron viejos Boeing 707. Además, se hicieron tomas en en el barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa.