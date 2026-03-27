El submarino nazi hundido en la costa de Buenos Aires: el mayor descubrimiento naval de la historia argentina

El hallazgo, que ya fue evaluado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), ha sido incorporado al Derrotero Naval Argentino, consolidando su relevancia en el mapa histórico y estratégico del país.

Submarino (2)

¿Cómo era este submarino de Alemania?

El modelo más probable del submarino hallado en Quequén es un U-Boot Tipo IX. Los restos miden aproximadamente 80 metros de largo por 10 metros de ancho. Este submarino se caracteriza por su estrechez, casco presurizado de acero y sistema de doble propulsión (diésel en superficie, eléctrico sumergido).

El interior de la nave se dividía en varios compartimentos estancos con salas de torpedos a proa y popa, un centro de mando en el centro bajo la torre del periscopio, una sala de máquinas a popa y una área dedicada a la radio, el sónar y las literas de oficiales y marinería a proa del puente. Dado el escaso tamaño del submarino, la tripulación solo contaba con un lavabo para 50 hombres, que además tendía a atascarse.