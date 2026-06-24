3 películas basadas en los libros de Ernesto Sabato

"Un joven pintor sospecha de la mujer a la que ama, y su obsesión lo conduce lentamente por un tortuoso camino en cuyo recorrido se entrelazan la locura y la muerte", es la sinopsis de esta historia.

La película "El túnel" se estrenó en 1952.

LA PASIÓN DE MARTÍN

Se trata de una comedia estadounidense de 1990 escrita y dirigida por Alexander Payne, adaptada de la novela "El túnel" de Ernesto Sabato. En la novela, el protagonista observa a una mujer estudiando un detalle de un cuadro en una galería, mientras que en la película Martín observa a una mujer estudiando sus fotografías en una galería.

Tiene una duración de 49 minutos, por lo que es considerada como un mediometraje. Cuenta con las actuaciones de Charley Hayward, Lisa Zane, Lauren Tuerk y Joe Marinelli.

EL PODER DE LAS TINIEBLAS

"Un hombre ha descubierto una conspiración mundial contra las personas ciegas, pero no puede demostrarlo ni convencer a los demás. Así que decide escribir un informe para el registro, en caso de que algo sucede", es la sinopsis de esta producción.

La película "El poder de las tinieblas" se estrenó en 1979.

Esta película escrita y dirigida por Mario Sabato (hijo de Sabato y de Matilde Kusminsky Richter) y protagonizada por Sergio Renán. Es importante destacar que está basada en el famoso capítulo "Informe sobre ciegos" de la novela de Ernesto Sabato (padre del director) "Sobre héroes y tumbas".