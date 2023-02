Mariana Bosco y su hija Lara, la Reina y la Virreina que comparten la pasión por Vendimia

Es fan de Vendimia y de la defensa del Ambiente.

Se crió palpitando la Vendimia desde adentro por su condición de hija de la Reina de 1993 y porque asistió a distintas épocas de la celebración. Hasta que un día quiso ser Reina. Pero primero era menor de edad y después sucedió la pandemia. Hasta que, como contó Lara a Diario UNO, "se me alinearon los planetas".

Ser protagonista de la Vendimia 2023

- ¿Cómo se te ocurrió participar, especialmente en este momento tan controvertido acerca de la participación de la mujer en ese rol en Vendimia?

- Desde siempre quise ser Reina. Junto con mi mamá tuve la suerte de vivir la Vendimia desde adentro desde muy chiquita. Tengo recuerdos de haber ido muchas veces al Acto Central, a la Vía Blanca y al Carrusell. Hace años que quería presentarme pero tuve que esperar a cumplir 18 años. Este año se alinearon los planetas, se dio la oportunidad y me presenté como candidata a Reina de Capital en representación de la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio). Una amiga, que es parte de la institución, me aceptó.

imagen.png Madre e hija, fans de Vendimia a través del tiempo.

"Estoy muy feliz con la experiencia y agradezco profundamente haber sido elegida Virreina de Capital" "Estoy muy feliz con la experiencia y agradezco profundamente haber sido elegida Virreina de Capital"

imagen.png Lara Iacopini, Virreina de Capital, y la Reina de Capital, Noelia Volpe, fueron coronadas el viernes en el Parque Cívico.

Nuevos aires de Vendimia

- Ahora qué conocés Vendimia un poco más, ¿qué te gusta?

- Me gusta que la están modernizando un poco pero siempre respetando las tradiciones y lo ancestral de esta celebración tan nuestra. Necesitamos adaptarnos a la sociedad en que vivimos: eso es una realidad.

"Hacer valer el rol de la mujer en estos tiempos, y también en Vendimia, me parece crucial" "Hacer valer el rol de la mujer en estos tiempos, y también en Vendimia, me parece crucial"

- Me gusta mucho el plan de la Municipalidad de Mendoza de promover acciones para que la Reina no sea solo una cara bonita sino también una representante capacitada que conozca el departamento y la provincia a las que representa ante el mundo.

- ¿Recibieron capacitaciones en la previa a la Fiesta y la elección?

- Sí, en Turismo, Ambiente, Género y Competencia de los Municipios; también hemos conocido y recorrido la Ciudad. Todo fue muy completo: recibimos distintas herramientas para que la Reina no sea una cara bonita sino una verdadera conocedora y divulgadora de la actualidad del departamento y de las cuestiones importantes de la sociedad en la que vivimos.

La Virreina que milita la preservación del Ambiente

Interviene mamá Mariana Bosco y aporta que las candidatas de Capital aportaron proyectos al Concejo Deliberante. Entonces, Lara, que cursa el segundo año de Ingeniería en Recursos Naturales y Renovables en la UNCuyo, electa Virreina el viernes, cuenta la experiencia:

imagen.png El vino y la Vendimia también unen a Mariana y Lara.

"Soy apasionada por el Ambiente y la Municipalidad de Mendoza está fuertemente involucrada en la preservación. Nada tenemos que envidiarles a ciudades europeas. Proyecté la creación de un centro ecológico que concentre la administración en la Subsecretaría de Ambiente, y que promueva el turismo y se capacite en las escuelas y en las reparticiones públicas" "Soy apasionada por el Ambiente y la Municipalidad de Mendoza está fuertemente involucrada en la preservación. Nada tenemos que envidiarles a ciudades europeas. Proyecté la creación de un centro ecológico que concentre la administración en la Subsecretaría de Ambiente, y que promueva el turismo y se capacite en las escuelas y en las reparticiones públicas"

"Que sea un punto turístico y de reunión sostenido por el cuidado del Ambiente" "Que sea un punto turístico y de reunión sostenido por el cuidado del Ambiente"

"La construcción de ese centro sea al estilo de la escuela ecológica de Mar Chiquita (Buenos Aires). Es uno de los primeros edificios del mundo 100% sustentable. Se regulan la temperatura y los sistemas de ventilación, se promueve la reutilización del agua hasta cuatro veces y el uso de paneles solares. Es económico y se utilizan materiales reciclados. Será muy bueno aplicar este modelo en Mendoza para seguir demostrando que somos innovadores en materia ambiental" "La construcción de ese centro sea al estilo de la escuela ecológica de Mar Chiquita (Buenos Aires). Es uno de los primeros edificios del mundo 100% sustentable. Se regulan la temperatura y los sistemas de ventilación, se promueve la reutilización del agua hasta cuatro veces y el uso de paneles solares. Es económico y se utilizan materiales reciclados. Será muy bueno aplicar este modelo en Mendoza para seguir demostrando que somos innovadores en materia ambiental"

La "locura" de ser protagonista en Vendimia 2023

- ¿Que dijeron las chicas de tu edad acerca de esta postulación en Vendimia?

- Se ha perdido un poco la cultura de Vendimia. Tengo amigos que me han dicho Estás loca, qué estás haciendo ahí; pero hay otras que me felicitan y dicen que siempre quisieron ser reinas, vivir la Vendimia y ser protagonistas. Están divididas las opiniones pero yo trato de convencer. Muchos desconocen lo que hay detrás, más allá de las reinas que tiran uvas desde los carros.

"Mi intención es ayudar a la sociedad" "Mi intención es ayudar a la sociedad"

"Desde chiquita me gustó la música: canté en el coro de la escuela y ya en la secundaria estudié Canto en clases particulares. He cantado en el Gran Día de Mac Donald´s. Voy por el pop y el rock en inglés, en castellano y portugués" "Desde chiquita me gustó la música: canté en el coro de la escuela y ya en la secundaria estudié Canto en clases particulares. He cantado en el Gran Día de Mac Donald´s. Voy por el pop y el rock en inglés, en castellano y portugués"

Textuales de Mariana Bosco

"Siempre nos emocionó la Vendimia. A mis hijos los he llevado desde pequeños a la Vía Blanca y al Carrusell pero no a los palcos, sino a la calle para que vean cómo se vive esta Fiesta" "Siempre nos emocionó la Vendimia. A mis hijos los he llevado desde pequeños a la Vía Blanca y al Carrusell pero no a los palcos, sino a la calle para que vean cómo se vive esta Fiesta"

"Cuando me presenté para Reina en 1993 te juro que no estaba tan nerviosa como ahora" "Cuando me presenté para Reina en 1993 te juro que no estaba tan nerviosa como ahora"

"Mi familia vive este momento con tanta intensidad como cuando yo fui Reina en 1993" "Mi familia vive este momento con tanta intensidad como cuando yo fui Reina en 1993"

"Cuando Lara me dijo que iba a presentarse como candidata a Reina de Capital sentí mucha emoción y decidí apoyarla, como siempre, en todo lo que hace. Que sea feliz" "Cuando Lara me dijo que iba a presentarse como candidata a Reina de Capital sentí mucha emoción y decidí apoyarla, como siempre, en todo lo que hace. Que sea feliz"

"Hay que trabajar para "enganchar" a las nuevas generaciones y acercarlas a Vendimia" "Hay que trabajar para "enganchar" a las nuevas generaciones y acercarlas a Vendimia"

"Mi hija también tiene incorporado desde hace años cuál es el rol de la Reina; el rol social, por ejemplo, de apoyo a a diversos proyectos, como en mi caso con el Banco de Leche Humana, la defensa del agua y la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico" "Mi hija también tiene incorporado desde hace años cuál es el rol de la Reina; el rol social, por ejemplo, de apoyo a a diversos proyectos, como en mi caso con el Banco de Leche Humana, la defensa del agua y la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico"

imagen.png Madre e hija juntas.

- ¿Qué te dejaron el revuelo y la judicialización de la elección vendimial en Guaymallén, departamento al que representaste en 1993?

- La misma opinión de siempre: la Reina de la Vendimia es una mujer súper importante, que cumple un rol muy valioso para Mendoza, muy lejano de la cosificación que hizo el intendente de Guaymallén. Eso me pareció muy malo: no respetó la decisión de la Suprema Corte de Justicia y las chicas ni siquiera identidad tuvieron. Un número y una frase, más cosificación, imposible.

