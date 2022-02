Para Mariana Bosco, Reina de la Vendimia 93 por Guaymallén, "el reinado empodera a las mujeres"

"Fue muy arbitrario lo que hizo la comuna de Guaymallén y no estoy de acuerdo. Esto merece un debate amplísimo. Tal vez a futuro implique un cambio de paradigma" "Fue muy arbitrario lo que hizo la comuna de Guaymallén y no estoy de acuerdo. Esto merece un debate amplísimo. Tal vez a futuro implique un cambio de paradigma"

"Se subestimó al pueblo y a las chicas" "Se subestimó al pueblo y a las chicas"

Bosco atiende a Diario UNO por la tarde. Las mañanas las dedica a su trabajo como abogada en el Fondo de la Transformación y Crecimiento, adonde ingresó en 2005. La actividad jurídica particular es otra de sus ocupaciones.

En persona

La mujer que hace 29 años fue consagrada Reina Nacional en nombre del departamento más poblado de la provincia está casada con Mauricio, "mi novio de aquel entonces" y tiene 4 hijos: "Bauti, que está en el cielo, Lara, Tobías y Emma".

Guarda fotos y recuerdos de aquella época en un álbum que preparó su suegra y que ella reabre como en un volver a aquellas horas del `93.

Bosco 2 (2).jpg

- ¿Qué pasó en tu vida después del reinado?

- Me puse de cabeza a terminar la carrera y me recibí de abogada. Me casé con mi novio de entonces, Mauricio, que es ingeniero y enólogo. Tuve cuatro hijos: Bauti que está en el cielo y otros tres que están acá, conmigo. Con la Vendimia colaboro en todo lo que puedo pero siempre con bajo perfil.

- Contanos de tus hijos...

- Lara, que es la mayor, tiene 18 años y estudia Ingeniería en Recursos Naturales, es ambientalista y cantante; Tobías tiene 10 años y Emma tiene 8.

Bosco 4.jpg Mariana Bosco y los hijos.

- ¿Qué rama del Derecho elegiste?

- Civil. Nunca trabajé en el Poder Judicial y elegí ejercer la profesión desde afuera. Trabajo en el Estado pero también llevo adelante juicios particulares.

- ¿Cuál es tu trabajo en el Fondo de la Transformación?

- Trabajo en el área Gestión Judicial: llevo los juicios de los deudores.

- ¿Seguiste ligada a la Vendimia?

- Fui parte de la Corenave como secretaria y llevé los libros de actas. Con los años dejé el paso a las chicas más jóvenes, algo que hacemos de acuerdo a los tiempos disponibles.

- ¿Vas a la Fiesta?

- Todos los años, excepto un par de veces por problemas personales. Amo ir a la Vía Blanca y al Carrusell pero de jeans y zapatillas y con mis hijos, con el tarrito listo para pedir algunas uvas que arrojan desde los carros departamentales. Me parece más divertido que ir a los palcos, por mis hijos especialmente.

- ¿Tenés recuerdos de Vendimia desde la niñez?

- Muchos... Yo recuerdo haber ido al Carrusell con mis abuela y que siendo niña me disfrazaba de reina. Quienes viven fuera de Mendoza no lo entienden. Todo eso es parte de nuestra cultura, de nosotros.

Bosco 2 (1).jpg Mariana Bosco atesora fotos de su reinado.

"La Reina de la Vendimia no nos aleja de la diversidad: nos acerca porque cada uno puede elegir libremente presentarse o no"

- ¿Participarías de un futuro debate acerca de Vendimia?

- Claro que sí. Creo que es algo que muchos mendocinos quieren. Todos tenemos opinión, lo que demuestra que realmente es algo nuestro.

Su majestad

"La gente pone mucha fe en la Reina para gestionar soluciones y plantear reclamos", dice Bosco y ejemplifica: "Como Reina y ex Reina me puse un montón de temas al hombro y no he sido ninguna tonta, si es por hablar de cosificación..."

- ¿Cómo llegaste al reinado de Guaymallén?

- Unos vecinos del barrio me vinieron a buscar y para mí fue una responsabilidad muy grande. Representé a Dorrego.

Bosco 3.jpg Mariana Bosco cuando era consagrada Reina de Guaymallén por Dorrego.

"La Reina de la Vendimia no es una elección cualquiera"

- Recuerdos de aquel año...

- Yo viajaba por el país y me sentaban junto al Presidente de la Nación, que era Carlos Menem. Y cuando me entrevistaban hablaba de Mendoza, de la promoción turística, con los medios y en los workshops.

"La Reina de la Vendimia tiene un rol muy importante para Mendoza que ensalza a la mujer"

- ¿Qué opinás del pleito judicial?

- El Fiscal de Estado hizo un dictamen contundente desde lo jurídico. Yo valoro el respeto a la jerarquía de las leyes: una ordenanza municipal no puede ir en contra de las leyes provinciales y nacionales.

-Hablemos de logros y acciones...

- Logré focalizar públicamente el problema del Síndrome Urémico Hemolítico (Bauti, uno de los hijos de Mariana Bosco falleció por este mal) para crear conciencia social. He sido madrina del Banco de Leche de Mendoza durante 2 años y logramos que subieran las donaciones, entre otras acciones.

- A nivel social, ¿qué tanto se valora a la Reina?

- La Reina es una institución de la provincia, más allá de los nombres propios. Durante mi reinado, el empresario Enrique Pescarmona, que era fanático de la Vendimia, me invitaba a cenas oficiales con empresarios y para él era un orgullo que estuviera la reina. Ibamos con Rosita Modarelli, a quien recuerdo con mucho cariño. Y yo no iba por ser Mariana Bosco sino por ser la Reina Nacional de la Vendimia, representante de Mendoza ante el país y el mundo.

- Hubo regalos también...

- El Shopping había inaugurado poco antes y recuerdo que cada local me regaló algo.

- La Corte anunció que llamará a un pleno para debatir públicamente los alcances de los reinados vendimiales. ¿Qué opinás?

- Voy a participar porque la Reina de la Vendimia no es cualquier cosa. Algún día, la Legislatura deberá decidir si quiere cambiar o no las leyes relativas a Vendimia; por ahora lo que hizo Guaymallén está mal.

La Fiesta de la Vendimia es un patrimonio cultural de Mendoza que incluye las elecciones de las reinas La Fiesta de la Vendimia es un patrimonio cultural de Mendoza que incluye las elecciones de las reinas