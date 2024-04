Se filtró qué campeón del mundo viajaría a París 2024

Desde un principio se buscó que Lionel Messi y Ángel Di María fueran los elegidos para viajar. Pero luego, ante la incertidumbre sobre lo que hará el capitán argentino y, la negativa del Fideo, otros nombres de la selección campeona empezaron a sonar.

Jugadores de la selección mayor que se ofrecieron como candidatos para viajar a los Juegos Olímpicos 2024

El primero en postularse fue el Dibu Martínez. "Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos", aseguró en una entrevista el arquero estrella de la selección.

dibu.jpg Emiliano Martínez es uno de los jugadores que se postuló para viajar a París 2024.

Nicolás Otamendi, miembro de la Vieja Guardia del combinado nacional, expresó que "sería un sueño" jugar el certamen olímpico. Sin embargo, especificó que "la decisión es de Mascherano", ex compañero suyo en la selección de hace algunos años atrás.

Otamendi.jpeg Otamendi es un histórico de la selección que se ofreció para jugar los Juegos Olímpicos.

Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo en la era Scaloni, reveló que los Juegos "son algo diferente a lo cotidiano" y que "es algo muy lindo" que nunca pudo vivir. "Sería muy lindo estar", confió.

Rodrigo De Paul y Lautaró Martínez manifestaron "estar disponibles" en caso que Mascherano así los requiriera.

Lautaro de paul.jpg

Cuti Romero también se ofreció y sostuvo: "Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. Si “Masche” me quiere llevar, yo estoy disponible".

Quién es el jugador de la selección mayor que iría a los Juegos Olímpicos 2024

Nicolás Otamendi sería el apuntado por Javier Mascherano para viajar con la delegación Sub23 a disputar la competencia olímpica en París.

El defensor del Benfica sería quien tendría mayores posibilidades de ser cedido por su club para incorporarse al plantel el próximo julio.

Festejo-gol-Otamendi-1.jpg

La comisión directiva le daría el permiso para ausentarse durante el período que transcurra el certamen y ocuparía uno de los tres cupos habilitados para jugadores de la Mayor.