¿Tomar frío, andar descalzos o con el pelo mojado producen enfermedades?

¿Tomar frío enferma?

"Las temperaturas bajas de por sí no “transportan” ni contienen microorganismos que nos puedan enfermar. Si así fuera, las personas no podrían vivir más o menos con salud en lugares regularmente muy fríos como la alta montaña, el sur, los polos o La Antártida". La primera conclusión publcada por la casa de estudios es que ni el frío, ni andar con poco abrigo, enferman.

Frío enfermedades 2.jpg El frío no causa enfermedades, pero los ambientes suelen estar muy poco ventilados.

Sin embargo, admitieron: "Lo que sí puede suceder es que, con el descenso de la temperatura, tengamos mayor tendencia a ventilar menos los ambientes y amontonarnos más en lugares poco espaciosos. Esto causa que todas las pequeñas gotitas con microorganismos que emitimos las personas, tanto sanas como enfermas, queden flotando mucho tiempo en donde hemos estado y que, al no ventilar, no se vayan y nos las crucemos varias veces, aumentando las posibilidades de enfermar".

Además remarcaron que existe una tendencia a lavarse las manos menos cantidad de veces al día, o por menos tiempo, para que no se enfríen, lo que también las transforma en “transportadoras” de microorganismos.

También resaltaron que "la gran mayoría de las infecciones respiratorias como la gripe, la faringitis o la bronquitis, son producidas por microorganismos llamados virus, que ingresan casi todos mayoritariamente por la nariz o la boca al respirar las gotitas en suspensión. Esto quiere decir que no entran ni por los pies, ni por la cabeza, por lo cual tanto andar sin calzado o con el pelo mojado no pueden aumentar nuestro riesgo de enfermar".

Frio enfermedad andar descalzo.jpg Andar descalzos, aunque haga frío, no causa enfermedades.

No obstante la publicación universitaria hizo la siguiente salvedad: "Lo que sí puede suceder es que el aire, que suele ser (más en las provincias lejanas del mar) más seco en general y que en invierno es además más frío, irrite las vías respiratorias y las deje más sensibles a que, en caso de que nos encontremos un microorganismo, pueda causarnos enfermedad". A modo de ejemplo destacaron: "Es como pensar en un raspón: esa piel lastimada tiene más chances de infectarse que la piel completamente sana".

El newsletter afirmó: "También puede pasar que, sin infectarnos con nada, esta irritación de las vías aéreas cause dolor por ejemplo al tragar o al hablar, congestión nasal y mucha producción de moco, provocando mucosidad en la nariz y en la garganta, y tos". Pero esto no significa que la persona esté enferma.

Frio enfermedades pelo mojado.jpg Los virus no ingresan por la cabeza, por más mojado que esté el pelo.

También se remarcó: "En ningún caso el aire frío debería, solo por ser frío, causarnos malestar general, dolor corporal, falta de aire o fiebre: aquí debemos sospechar que nos hemos enfermado con algún microorganismo".

Finalmente la publicación remarcó: "Otra posibilidad es que, sobre todo en algunas personas, este aire frío y seco cause alergias respiratorias, que no son causadas por microorganismos, por lo que no son contagiosas, y que generalmente no van acompañadas de dolor corporal, cansancio ni fiebre; sino más bien de picazón, inflamación y estornudos. Además, estas se tratan de forma totalmente distinta".