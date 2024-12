Cuántos vasos de agua debes beber todos los días para adelgazar, según la ciencia

La cantidad de agua que debes tomar para adelgazar

Un estudio publicado en Journal of the American Medical Association determinó que hay un nexo evidente entre beber agua y adelgazar. En consecuencia, no solo mejoraremos la piel, nos mantendremos hidratados y obtendremos mayor energía, sino que también notaremos cómo perdemos algunos kilos si bebemos este líquido.

En concreto, Benjamin Breyer, presidente del Departamento de Urología de la UCSF y autor del estudio asegura que beber 6,3 vasos de agua por día, es decir, 1.5 litros, nos ayudará a adelgazar en poco tiempo.