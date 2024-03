►TE PUEDE INTERESAR: Feng Shui: 3 manera poderosas para atraer abundancia con palo santo

Feng Shui café (2).jpg

Ritual con café y naranja para atraer éxito según el Feng Shui

El Feng Shui comparte con sus seguidores una especial manera de atraer el éxito en todos los aspectos de la vida por medio de un poderoso ritual. Solo deberás llevarlo adelante con confianza y visualizando que la abundancia fluirá cotidianamente.

Para hacer el ritual de café y naranja necesitarás:

café en polvo

cáscara de naranja

azúcar

papel de aluminio

Procedimiento:

Toma el papel de aluminio y ponlo de manera extendida sobre la mesa. Luego coloca encima una buena cantidad de café en polvo, préndelo fuego y espera a que empiece a largar humo.

Cuando empiece a salir humo, agrega algunas cáscaras de naranja y revuelve un poco con cuidado para no quemarte. Luego incorpora un poco de azúcar y cierra bien el papel de aluminio de manera tal que queden todos los ingredientes dentro de este paquete.

Después abre todas las ventanas, coloca el paquete en un cuenco y comienza a recorrer cada espacio del hogar esparciendo el poderoso humo del paquete de aluminio. Mientras caminas por la casa di la siguiente frase: "Elimino cualquier energía que no me pertenece y abro los camino hacia el éxito porque me pertenece”.

Cuando termines de realizar el ritual propuesto por el Feng Shui, tira los elementos en el jardín de la casa o en algún lugar rodeado de naturaleza.