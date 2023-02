Ricardo Caruso Lombardi reveló el grave problema de salud que tuvo: un tumor

►TE PUEDE INTERESAR: Darío Benedetto, suspendido, causó indignación en el mundo Boca con una foto

ricardo-caruso-lombardi.jpg

"Cuando dirigía en Belgrano, empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia" declaró quien el pasado viernes cumplió 61 años y debutó como jugador en Argentinos Juniors en 1981.

Ricardo Caruso Lombardi admitió que podría haberse quedado ciego

Quien salvó a Racing y San Lorenzo del descenso, continuó su relato comentando que su padre había tenido un aneurisma, por lo cual, decidió ir a hacerse un chequeo donde le detectaron el tumor y agregó: "Estuve en varios hospitales, clínicas y, en síntesis, o me operaba o me quedaba ciego".

Caruso-Lombardi.jpg

"Me interné en el Mater Dei, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos" culminó Caruso Lombardi que, además, aclaró que ya está en proceso de recuperación pero aún no se sabe si volverá a calzarse un buzo de director técnico o continuará en su rol de manager y panelista.