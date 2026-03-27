La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública para retirar documentación oficial en el marco de la investigación que sigue la Justicia por el viaje privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.
Retiraron documentación en la TV Pública por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este
La PSA retiró documentos de TV Pública en la investigación sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este para determinar posibles dádivas
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo y forma parte de la causa que busca esclarecer si existieron delitos como dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública a partir de ese traslado.
El objetivo del procedimiento por el viaje de Manuel Adorni
Según informó Noticias Argentinas, la PSA actuó con un oficio judicial para recolectar documentación relacionada con las contrataciones de la productora vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete y con vínculos con la emisora estatal. La causa intenta determinar si el pago del vuelo privado compartido por Adorni y Grandio pudo haber sido una contraprestación por contratos que ese periodista mantiene con la TV Pública.
Fuentes judiciales indicaron que la solicitud de información no se limitó a los montos de los acuerdos, sino que también incluyó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandio, con el fin de verificar si su vínculo laboral con el canal oficial se ajustaba a las normativas vigentes o si podría constituir beneficios irregulares.
La causa y su contexto
La investigación judicial se originó tras la polémica por el viaje privado a Punta del Este que Adorni realizó junto a Grandio, y que despertó sospechas sobre la posible recepción de beneficios indebidos por parte del jefe de Gabinete. La documentación requerida ahora por la PSA podría aportar elementos clave para definir si existieron delitos vinculados a la conducta de los involucrados.