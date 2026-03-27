Retiraron documentación en la TV Pública por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

Investigación viaje Adorni

Fuentes judiciales indicaron que la solicitud de información no se limitó a los montos de los acuerdos, sino que también incluyó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandio, con el fin de verificar si su vínculo laboral con el canal oficial se ajustaba a las normativas vigentes o si podría constituir beneficios irregulares.

La causa y su contexto

La investigación judicial se originó tras la polémica por el viaje privado a Punta del Este que Adorni realizó junto a Grandio, y que despertó sospechas sobre la posible recepción de beneficios indebidos por parte del jefe de Gabinete. La documentación requerida ahora por la PSA podría aportar elementos clave para definir si existieron delitos vinculados a la conducta de los involucrados.