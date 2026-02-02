Una receta de la abuela: cómo elaborar dulce de higos casero con 4 ingredientes

El dulce de higos es una de las recetas tradicionales que atraviesan generaciones y siguen vigentes por su sabor auténtico y su preparación sencilla. Elaborado con fruta fresca y pocos ingredientes, esta mermelada casera permite aprovechar al máximo los higos de temporada y disfrutar de una conserva natural al estilo de la abuela.
La clave de la receta está en la cocción lenta, que realza la dulzura propia de los higos y da como resultado una textura espesa y brillante. Este proceso transforma la fruta en un dulce intenso y equilibrado, ideal para acompañar tostadas, galletas, quesos o incluso postres y platos agridulces.
Dentro de las recetas de conservas caseras, el dulce de higos se destaca por su versatilidad y durabilidad. Un punto fundamental es la correcta esterilización de los frascos, paso indispensable para conservar la mermelada en perfectas condiciones durante meses y disfrutarlo en cualquier momento del año.
Receta de dulce de higos de la abuela
Ingredientes:
- 1 kg de higos frescos
- 500 g de azúcar
- Jugo de 1 limón
- 1 rama de canela (opcional)
- 1 taza de agua
Cómo preparar dulce de higos: la receta de la abuela, paso a paso
- Para comenzar con la receta de dulce de higos, lava bien los higos y córtalos en cuartos.
- En una olla grande, coloca los higos junto con el azúcar. Agrega el jugo de limón, la rama de canela y el agua.
- Lleva la olla a fuego medio, removiendo ocasionalmente hasta que comience a hervir. Luego, reduce el fuego y cocina a fuego lento.
- Remueve la mermelada de vez en cuando para evitar que se pegue, durante 1 hora. Cuando los higos estén deshechos y la mezcla tenga una textura espesa, retira del fuego.
- Finalmente, deja enfriar el dulce de higos, retira la rama de canela y vierte la mermelada en frascos esterilizados. Déjalo enfriar antes de cerrarlos.
Cómo esterilizar los frascos para dulce en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio