Una receta de la abuela: cómo elaborar dulce de higos casero con 4 ingredientes

La clave de la receta está en la cocción lenta, que realza la dulzura propia de los higos y da como resultado una textura espesa y brillante. Este proceso transforma la fruta en un dulce intenso y equilibrado, ideal para acompañar tostadas, galletas, quesos o incluso postres y platos agridulces.

Dentro de las recetas de conservas caseras, el dulce de higos se destaca por su versatilidad y durabilidad. Un punto fundamental es la correcta esterilización de los frascos, paso indispensable para conservar la mermelada en perfectas condiciones durante meses y disfrutarlo en cualquier momento del año.