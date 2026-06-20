Un postre de invierno: cómo hacer arroz con leche, la receta casera y artesanal con 4 ingredientes

El arroz con leche es una de las recetas tradicionales para el postre de invierno. Se trata de una preparación de origen asiático que se expandió por Europa y África hasta llegar a América, donde se convirtió en un clásico cremoso, cálido e irresistible.
Tradicional de la cocina de las abuelas, el arroz con leche se destaca por su particular aroma, que inunda todo el hogar, gracias a los ingredientes como la canela y las cáscaras de naranja. Aunque existen muchas variantes, te dejamos la receta tradicional.
Recetas para hacer arroz con leche cremoso
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)
- 100 g de arroz blanco
- Cáscara de naranja y/o limón
- 1 rama de canela o canela en polvo (opcional)
Cómo lograr un arroz con leche cremoso
Para que el arroz con leche salga cremoso es necesario usar leche entera fresca. Además, se puede incluir un trozo de manteca pomada para darle mayor textura a tu receta.
Otra opción para los más golosos es agregar dulce de leche, pasas de uvas al ron, nueces molidas, almendras o cacao sobre el final de la cocción del arroz con leche.
Cómo hacer arroz con leche: la receta, paso a paso
- Para empezar con la receta, coloca la leche entera, la canela y las cáscaras de limón y/o naranja en una olla al fuego. Es importante cocinar todos los ingredientes en frío. Remueve y deja que hierva.
- Luego, agrega el arroz y remueve cada 4-5 minutos para que no se pegue. Lo ideal es realizar una cocción lenta para que quede bien hidratado. Cuando adquiera una textura cremosa, agrega el azúcar.
- Por último, revuelve y deja cocinar un poco más. Retira la canela y las cáscaras (si quieres). Espolvorea con canela en polvo y sirve.
- Opcional: mientras preparas el arroz con leche, puedes embeber pasas de uva en ron y añadirlas al final de la cocción. También, se puede sumar una cucharada de dulce de leche cuando la receta esté lista.