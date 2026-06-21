Las tortas fritas con grasa son una de las recetas tradicionales para preparar en casa. Este clásico de la cocina casera argentina tiene su origen en la época colonial y, actualmente, sigue siendo un símbolo de la cocina de las abuelas.
Tortas fritas con grasa: la receta tradicional de la cocina de las abuelas con 5 ingredientes
Las tortas fritas con grasa son una receta tradicional argentina que se destaca por su textura tierna y crocante, ideal para acompañar el mate
La receta tradicional de las tortas fritas se destaca por su calidad: su textura es tierna por dentro y crocante por fuera, lo que se logra solo añadiendo grasa vacuna en la preparación. También se pueden hacer con aceite, pero pierden su sabor auténtico.
Receta para hacer tortas fritas con grasa tradicionales
Aunque el aceite las haga "más livianas", convengamos algo: nada supera el sabor de lo auténtico. La receta tradicional de la torta frita exige grasa, tanto en la masa como en el hervor, para lograr esa textura y gusto inconfundibles. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 500 g de harina leudante (puede ser harina común y una cdta. de polvo de hornear)
- 2 cdtas. de sal
- 4 cdas. de grasa
- 120 ml de agua
- Grasa vacuna para freír, c/n
- Azúcar, a gusto (opcional)
La torta frita es la compañía perfecta para cualquier momento del día, desde un desayuno hasta una merienda clásica. Pero si buscas innovar, la versión salada (sin azúcar) es una aliada inesperada para una picada: combina bien con jamón crudo.
Cómo hacer tortas fritas con grasa: el paso a paso de la receta
- Para comenzar, en un bol, coloca la harina tamizada junto con la sal. En el centro, suma la grasa derretida a temperatura ambiente.
- Amasa con la punta de los dedos y agrega de a poco el agua tibia con la sal. Sigue trabajando hasta formar un bollo.
- A continuación, amasa enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.
- Deja reposar durante 1 o 2 horas y corta pequeñas pelotitas, achátalas con la palma de la mano y pínchalas con un tenedor.
- Finalmente, fríe las tortas fritas en abundante grasa muy caliente (o aceite) hasta dorar, retira con espumadera y coloca sobre papel absorbente para que escurran. Espolvorea con azúcar y sirve.