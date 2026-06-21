Tortas fritas con grasa: la receta tradicional de la cocina de las abuelas con 5 ingredientes

La receta tradicional de las tortas fritas se destaca por su calidad: su textura es tierna por dentro y crocante por fuera, lo que se logra solo añadiendo grasa vacuna en la preparación. También se pueden hacer con aceite, pero pierden su sabor auténtico.

Receta para hacer tortas fritas con grasa tradicionales

Aunque el aceite las haga "más livianas", convengamos algo: nada supera el sabor de lo auténtico. La receta tradicional de la torta frita exige grasa, tanto en la masa como en el hervor, para lograr esa textura y gusto inconfundibles. ¿Qué necesitas?