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Tarta de choclo con masa casera en 25 minutos: la receta cremosa y riquísima para un día invernal

Esta tarta de choclo con masa casera se prepara en 25 minutos y es ideal para un almuerzo invernal rápido y delicioso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La tarta de choclo con masa casera es una receta ideal para disfrutar en invierno.

La tarta de choclo con masa casera es una receta ideal para disfrutar en invierno.

La tarta de choclo con masa casera es una de las recetas más elegidas para resolver almuerzos y cenas, ya que es una preparación simple, rendidora y llena de sabor. Esta combinación de una masa artesanal y un relleno cremoso convierte a la tarta en una opción ideal para disfrutar cualquier día de la semana.

Entre los ingredientes principales de la receta se destacan el choclo, la cebolla, los huevos, el queso y la crema o queso crema, que aportan una textura suave y un sabor equilibrado. Para la masa casera se utilizan harina, manteca o aceite, agua y sal, logrando una base crocante que realza el relleno.

La receta de la tarta de choclo es muy valorada por su versatilidad, ya que permite incorporar distintos tipos de queso o sumar vegetales según el gusto de cada persona. Además, el choclo aporta fibra, vitaminas y minerales, por lo que es una alternativa nutritiva.

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Receta de la masa casera para tarta

Ingredientes:

  • 150 g de harina común
  • 75 g de manteca fría cortada en cubos
  • 1 huevo
  • 1/2 cdta. de sal

Procedimiento:

  1. En un bowl, coloca la harina tamizada con la manteca fría y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
  2. Añade el resto de ingredientes: el huevo y una pizca de sal. Continúa trabajando la masa con los dedos hasta que formar un bollo. Deja reposar en un bowl en la heladera cubierta con papel film.
  3. Coloca la masa de tarta en la mesada enharinada, aplánala con la mano y estira con un rodillo dándole la forma redonda. Transfiere la masa al molde enrollada en el rodillo para desenrollarla en la tartera. Ajusta la masa a las paredes con la gema de los dedos y pincha la superficie con un tenedor.
  4. Cocina tu masa quebrada para tartas en el horno a 180°C hasta que esté dorada. Si lo que vayas a elaborar necesita una cocción posterior, solo hornea la masa por 10 minutos.
RECETA TARTA DE CHOCLO 2.jpg

Recetas: ingredientes para hacer tarta de choclo

  • 1 masa de tarta (puedes prepararla casera)
  • 1 lata choclo crema
  • 1 lata de choclo en grano (o dos choclos desgranados)
  • 1 cebolla blanca
  • 1 pimiento morrón
  • 100 g queso cremoso
  • 70 g de queso crema
  • 1 chorro de crema de leche
  • Sal y pimienta

Cómo preparar la receta de tarta de choclo, paso a paso

  1. Para empezar, en una sartén con un chorro de aceite, saltea la cebolla y el pimiento picados hasta que la primera quede transparente.
  2. A continuación, agrega el choclo en granos y el cremoso en la sartén. Salpimienta y deja cocinar por 3 minutos.
  3. En un recipiente, mezcla la prepración anterior con el queso crema, la crema de leche y la mitad del queso cremoso en cubos. Revuelve bien.
  4. Luego, agrega el relleno a una tartera con la masa y suma el resto del queso cremoso en cubos por encima. De esa forma tendrás una tarta de choclo gratinada.
  5. Finalmente, cocina la tarta de choclo cremoso en el horno a 180ºC por 20 minutos o hasta que la masa quede dorada.

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