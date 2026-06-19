Tarta de choclo con masa casera en 25 minutos: la receta cremosa y riquísima para un día invernal

Entre los ingredientes principales de la receta se destacan el choclo, la cebolla, los huevos, el queso y la crema o queso crema, que aportan una textura suave y un sabor equilibrado. Para la masa casera se utilizan harina, manteca o aceite, agua y sal, logrando una base crocante que realza el relleno.

La receta de la tarta de choclo es muy valorada por su versatilidad, ya que permite incorporar distintos tipos de queso o sumar vegetales según el gusto de cada persona. Además, el choclo aporta fibra, vitaminas y minerales, por lo que es una alternativa nutritiva.