Sin gluten y sin horno: cómo preparar Cheesecake de frutos rojos, la receta fácil y fresca para el verano

El cheesecake es una de las recetas más ricas para el postre del verano. Esta opción sin horno y sin gluten es ideal para toda la familia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Cheesecake de frutos rojos, la receta liviana y fresca sin gluten. Foto: gentileza viapais.

La tarta de queso o cheesecake es una de las recetas más ricas y fáciles de preparar para el postre. Afortunadamente, existe una opción sin gluten igual de rica, fresca y cremosa, ideal para sorprender a toda la familia. Además, no necesitas encender el horno, enemigo en épocas de calor.

Con ingredientes sencillos se puede lograr un cheesecake vistoso y digno de pastelería sin complicaciones. Este postre tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque la versión moderna con base de galletas se popularizó en Estados Unidos y hoy se encuentra entre los postres favoritos a nivel mundial.

La receta de cheesecake sin gluten y sin horno combina la suavidad del queso crema con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, ideal para aprovechar la temporada de frambuesas, moras y arándanos.

cheesecake de frutos rojos con galletas
El cheesecake sin gluten es una receta fácil que se prepara sin horno y es apto para todos.

Recetas: cheesecake de frutos rojos, sin gluten y sin horno

Ingredientes:

Para la base:

  • 200 g de galletitas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)
  • 80 g de manteca derretida

Para el relleno:

  • 400 g de queso crema
  • 200 g de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)
  • 3 cdas. de agua fría

Para la cobertura:

  • 250 g de frutos rojos (frescos o congelados)
  • 3 cdas. de azúcar
  • 1 cdta. de jugo de limón
cheesecake frutos rojos (1).jpg
El cheesecake es un postre hecho a base de galletas sin TACC y con ingredientes simples.

Cómo preparar la receta de cheesecake de frutos rojos: sin horno y sin gluten

Base:

  1. Primero, tritura las galletas sin gluten hasta obtener un polvo y mézclalas con la manteca derretida. Presiona la mezcla sobre la base de un molde desmontable y lleva a la heladera por 30 minutos.
  2. A continuación, hidrata la gelatina en un recipiente con agua fría, deja reposar unos minutos y disuelve a baño María o en el microondas.

Relleno:

  1. En un bol, mezcla el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorpora la gelatina y la crema de leche batida a medio punto. Integra con movimientos envolventes.

Armado:

  1. Vuelca la preparación sobre la base de galletas y alisa la superficie. Refrigera por cuatro horas.
  2. Mientras tanto, en una olla, cocina los frutos rojos con el azúcar y el limón durante 5 minutos, hasta que espese. Deja enfriar y coloca sobre el cheesecake.

