La tarta de queso o cheesecake es una de las recetas más ricas y fáciles de preparar para el postre. Afortunadamente, existe una opción sin gluten igual de rica, fresca y cremosa, ideal para sorprender a toda la familia. Además, no necesitas encender el horno, enemigo en épocas de calor.
Sin TACC
Sin gluten y sin horno: cómo preparar Cheesecake de frutos rojos, la receta fácil y fresca para el verano
El cheesecake es una de las recetas más ricas para el postre del verano. Esta opción sin horno y sin gluten es ideal para toda la familia
Con ingredientes sencillos se puede lograr un cheesecake vistoso y digno de pastelería sin complicaciones. Este postre tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque la versión moderna con base de galletas se popularizó en Estados Unidos y hoy se encuentra entre los postres favoritos a nivel mundial.
La receta de cheesecake sin gluten y sin horno combina la suavidad del queso crema con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, ideal para aprovechar la temporada de frambuesas, moras y arándanos.
Recetas: cheesecake de frutos rojos, sin gluten y sin horno
Ingredientes:
Para la base:
- 200 g de galletitas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)
- 80 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 400 g de queso crema
- 200 g de crema de leche
- 100 g de azúcar
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)
- 3 cdas. de agua fría
Para la cobertura:
- 250 g de frutos rojos (frescos o congelados)
- 3 cdas. de azúcar
- 1 cdta. de jugo de limón
Cómo preparar la receta de cheesecake de frutos rojos: sin horno y sin gluten
Base:
- Primero, tritura las galletas sin gluten hasta obtener un polvo y mézclalas con la manteca derretida. Presiona la mezcla sobre la base de un molde desmontable y lleva a la heladera por 30 minutos.
- A continuación, hidrata la gelatina en un recipiente con agua fría, deja reposar unos minutos y disuelve a baño María o en el microondas.
Relleno:
- En un bol, mezcla el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorpora la gelatina y la crema de leche batida a medio punto. Integra con movimientos envolventes.
Armado:
- Vuelca la preparación sobre la base de galletas y alisa la superficie. Refrigera por cuatro horas.
- Mientras tanto, en una olla, cocina los frutos rojos con el azúcar y el limón durante 5 minutos, hasta que espese. Deja enfriar y coloca sobre el cheesecake.