Sin gluten y sin horno: cómo preparar Cheesecake de frutos rojos, la receta fácil y fresca para el verano

Con ingredientes sencillos se puede lograr un cheesecake vistoso y digno de pastelería sin complicaciones. Este postre tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque la versión moderna con base de galletas se popularizó en Estados Unidos y hoy se encuentra entre los postres favoritos a nivel mundial.

La receta de cheesecake sin gluten y sin horno combina la suavidad del queso crema con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, ideal para aprovechar la temporada de frambuesas, moras y arándanos.