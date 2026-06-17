Las salchichas envueltas son una de esas recetas fáciles y rendidoras que nunca fallan a la hora de sorprender a familiares y amigos. Perfectas para reuniones o picadas durante el Mundial de Fútbol 2026, se preparan con pocos ingredientes y ofrecen un resultado delicioso en cuestión de minutos.
Salchichas envueltas en masa y bacon: 2 recetas irresistibles para compartir en una picada mundialista
Dos recetas sencillas y económicas de salchichas envueltas, ya sea en masa o bacon, son la opción ideal para ver los partidos del Mundial
Entre las versiones más populares se encuentran las salchichas envueltas en masa, ideales por su textura crocante y suave al mismo tiempo, y las salchichas envueltas en bacon, una opción irresistible para quienes buscan un sabor más intenso. Ambas recetas son prácticas, económicas y muy versátiles, ya que pueden servirse como aperitivo, entrada o acompañamiento.
Si buscas recetas simples para compartir viendo los partidos del Mundial, estas propuestas con salchichas son una excelente elección. Ya sea utilizando masa para tarta o tiras de bacon, lograrás bocaditos sabrosos que conquistarán a todos desde el primer bocado.
Receta para hacer Salchichas envueltas de masa
Ingredientes:
- 8 salchichas
- 8 tapas de empanadas o 1 masa para tarta
- 8 fetas de queso
- 8 fetas de jamón cocido (opcional)
- Huevo, para pintar (opcional)
Procedimiento:
- Primero, estira las tapas de empanadas. Si vas a usar masa de tarta, córtala en 8 porciones cuadradas. Luego, humedece la masa y colócale una feta de jamón y otra de queso.
- A cotinuación, enrolla la masa sobre cada salchicha y presiona para que se peguen los bordes.
- Si o deseas, pinta con huevo y cocina en el horno precalentado hasta que se doren.
Cómo hacer Salchichas envueltas en bacon (panceta)
Ingredientes:
- 8 salchichas
- 4 fetas de bacon ahumado
Procedimiento:
- Primero, precalienta e horno a 180ºC y forra la bandeja con papel manteca.
- Luego, corta cada tira de bacon en dos partes y envuelve cada sanchicha, sujetándola con un palillo.
- Lleva las salchichas a la bandeja de horno y cocina por 20 minutos o hasta que el bacon quede dorado y crujiente.