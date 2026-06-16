Cómo hacer croquetas de papa perfectas: la receta casera rellena de jamón y queso

Hay recetas que tienen el poder de transportarnos automáticamente a la infancia, y las croquetas de papa encabezan esa lista. Esta receta, nacida como una brillante estrategia de aprovechamiento, se ha ganado un lugar de privilegio en la mesa de los argentinos.
El contraste entre una cubierta dorada y crocante con un interior suave, coronado por el queso derretido y el sabor inconfundible del jamón cocido, convierte a las croquetas en un plato irresistible para grandes y chicos.
Si bien la receta es sencilla y requiere ingredientes económicos, existen un par de secretos técnicos -especialmente en el armado y la fritura- que marcan la diferencia entre una croqueta espectacular y un intento fallido.
A continuación, la receta definitiva para prepararlas en casa y llevarse todos los aplausos.
Receta de croquetas de papa rellenas de jamón y queso, ingredientes
- 1 kg de papas.
- 150 g de jamón cocido (cortado en trozos pequeños).
- 150 g de queso muzzarella o tybo (cortado en cubitos).
- 2 yemas de huevo (para el puré).
- 2 huevos enteros (para el rebozado).
- Cantidad necesaria de pan rallado.
- Cantidad necesaria de harina de trigo.
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Aceite para freír.
Receta de croquetas de papa rellenas de jamón y queso, paso a paso
- Un puré bien seco: lavar y pelar las papas. Cortarlas en cubos parejos y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas muy bien (es vital que no retengan agua) y pisarlas en caliente.
- Condimentar y enfriar: agregar al puré las yemas de huevo, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclar enérgicamente y dejar enfriar por completo. El puré debe estar frío y firme para poder manipularlo.
- El armado: tomar una porción de puré (del tamaño de una pelota de golf) y aplastarla ligeramente en la palma de la mano. Colocar en el centro un poco de jamón picado y un cubo de queso. Cerrar el puré envolviendo el relleno por completo, asegurándose de que no queden grietas por donde pueda escaparse el queso. Darles forma cilíndrica o redonda.
- El triple rebozado: pasar cada croqueta primero por harina (sacudiendo el excedente), luego por los huevos previamente batidos y condimentados, y finalmente por pan rallado, presionando suavemente para que se adhiera bien.
- El golpe de frío: llevar las croquetas ya rebozadas a la heladera durante al menos 30 minutos. Este es el paso clave para que mantengan su forma durante la cocción.
- La cocción: freír en abundante aceite caliente (a fuego medio-alto) hasta que estén doradas por todos sus lados. Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente.
El secreto del chef: si querés una opción más liviana, podés rociarlas con un poco de aceite en aerosol y hornearlas a fuego fuerte (200 °C) en una placa precalentada, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren parejo.