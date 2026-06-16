Cómo hacer croquetas de papa perfectas: la receta casera rellena de jamón y queso

A continuación, la receta definitiva para prepararlas en casa y llevarse todos los aplausos.

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Receta de croquetas de papa rellenas de jamón y queso, ingredientes

1 kg de papas.

150 g de jamón cocido (cortado en trozos pequeños).

cocido (cortado en trozos pequeños). 150 g de queso muzzarella o tybo (cortado en cubitos).

muzzarella o tybo (cortado en cubitos). 2 yemas de huevo (para el puré).

2 huevos enteros (para el rebozado).

Cantidad necesaria de pan rallado.

Cantidad necesaria de harina de trigo.

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Aceite para freír.

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Receta de croquetas de papa rellenas de jamón y queso, paso a paso

Un puré bien seco: lavar y pelar las papas. Cortarlas en cubos parejos y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas muy bien (es vital que no retengan agua) y pisarlas en caliente. Condimentar y enfriar: agregar al puré las yemas de huevo, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclar enérgicamente y dejar enfriar por completo. El puré debe estar frío y firme para poder manipularlo. El armado: tomar una porción de puré (del tamaño de una pelota de golf) y aplastarla ligeramente en la palma de la mano. Colocar en el centro un poco de jamón picado y un cubo de queso. Cerrar el puré envolviendo el relleno por completo, asegurándose de que no queden grietas por donde pueda escaparse el queso. Darles forma cilíndrica o redonda. El triple rebozado: pasar cada croqueta primero por harina (sacudiendo el excedente), luego por los huevos previamente batidos y condimentados, y finalmente por pan rallado, presionando suavemente para que se adhiera bien. El golpe de frío: llevar las croquetas ya rebozadas a la heladera durante al menos 30 minutos. Este es el paso clave para que mantengan su forma durante la cocción. La cocción: freír en abundante aceite caliente (a fuego medio-alto) hasta que estén doradas por todos sus lados. Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente.

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El secreto del chef: si querés una opción más liviana, podés rociarlas con un poco de aceite en aerosol y hornearlas a fuego fuerte (200 °C) en una placa precalentada, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren parejo.