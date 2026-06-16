Recetas mundialistas: cómo hacer focaccia, la prima hermana de la pizza, en solo 20 minutos

La focaccia es un tipo de pan chato con una masa crujiente por fuera y tierna por dentro que se condimenta con especias y se usa como parte de bocadillos o sándwiches. Para muchos, es prima hermana de la pizza. Pero lo cierto es que es una de las recetas italianas antecesoras de ella y perfecta para disfrutar viendo el Mundial de Fútbol 2026.
¿En qué se diferencian la focaccia de la pizza? La diferencia se encuentra en el tiempo de fermentación y el grosor de la masa, además de los condimentos. Te dejamos la receta clásica para que prepares en casa y disfrutes con tu salsa favorita, alentando a la Selección argentina en su debut contra Argelia.
Receta de la focaccia clásica para ver el Mundial de Fútbol 2026
La focaccia, prima hermana de la pizza, es una masa saborizada con hierbas y especias que puede servirse acompañada de hummus de garbanzos, mayonesa de ajo, salsa criolla o lo que más te guste. También, puede ser el acompañamiento perfecto para un plato de pastas. ¿Qué necesitas para prepararla?
Ingredientes:
- 375 g de harina
- 15 g de levadura fresca
- 5 g de sal
- 1/2 cdtas. de azúcar
- 100 g de agua tibia
- Aceite de oliva
- Hierbas aromáticas
- Sal
La focaccia clásica no lleva más que hierbas aromáticas y aceite de oliva. Sin embargo, hay inifinidad de recetas que admiten diferentes combinaciones como cebolla y roquefort, salame, jamón y queso, tomates secos, cuatro quesos, hongos o lo que más te guste.
Cómo preparar la focaccia tradicional: la receta paso a paso
- Primero, diluye la levadura fresca en un poco de agua tibia. En un bowl aparte, agrega la harina, el azúcar y la sal. En el centro, incorpora la levadura y el resto del agua y trabaja la masa.
- Si lo deseas, suma un chorrito de aceite de oliva para facilitar el amasado y lleva la preparación a la mesada. Amasa por 10 minutos.
- Lleva la masa al bowl nuevamente y tápala con un papel film o repasador, hasta que doble su volumen.
- A continuación, en una bandeja con aceite, coloca la masa extendida. Pincela con aceite y deja reposar por 30 minutos.
- Precalienta el horno a temperatura máxima, da vuelta la masa para colocarla en la bandeja y hunde los dedos haciendo pequeños huecos.
- Agrega otro chorrito de aceite, hierbas aromáticas y sal. Si quieres, puedes colocar tomates cherry en las hendiduras.
- Por último, cocina la focaccia por 5 minutos a fuego fuerte y baja la temperatura, cocinando por 15 minutos más hasta que veas la masa dorada. Retira del horno, corta en porciones y disfruta.