Recetas mundialistas: cómo hacer focaccia, la prima hermana de la pizza, en solo 20 minutos

¿En qué se diferencian la focaccia de la pizza? La diferencia se encuentra en el tiempo de fermentación y el grosor de la masa, además de los condimentos. Te dejamos la receta clásica para que prepares en casa y disfrutes con tu salsa favorita, alentando a la Selección argentina en su debut contra Argelia.

focaccia receta (1).jpg

Receta de la focaccia clásica para ver el Mundial de Fútbol 2026

La focaccia, prima hermana de la pizza, es una masa saborizada con hierbas y especias que puede servirse acompañada de hummus de garbanzos, mayonesa de ajo, salsa criolla o lo que más te guste. También, puede ser el acompañamiento perfecto para un plato de pastas. ¿Qué necesitas para prepararla?