Receta de rapiditas en sartén con 3 ingredientes: la masa para tacos fácil y lista en minutos

Dentro de las recetas más rendidoras, estas rapiditas se destacan por su simpleza: solo necesitas harina, agua, un toque de aceite y sal. Al mezclar y amasar hasta lograr una textura homogénea, se obtiene una masa fácil de trabajar, ideal para estirar en discos finos y cocinar directamente en sartén, sin necesidad de horno.

La cocción en sartén no solo agiliza el proceso, sino que también asegura tacos caseros con una textura perfecta, listos para cualquier tipo de relleno. Desde opciones clásicas hasta alternativas más saludables, esta masa se adapta a todas las recetas.