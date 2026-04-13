Receta de rapiditas en sartén con 3 ingredientes: la masa para tacos fácil y lista en minutos

La masa para tacos casera en sartén es una de las recetas más prácticas, económicas y versátiles para resolver cualquier comida del día. Con ingredientes básicos que siempre hay en casa, esta preparación permite obtener tacos o rapiditas suaves, flexibles y listas en pocos minutos.
Dentro de las recetas más rendidoras, estas rapiditas se destacan por su simpleza: solo necesitas harina, agua, un toque de aceite y sal. Al mezclar y amasar hasta lograr una textura homogénea, se obtiene una masa fácil de trabajar, ideal para estirar en discos finos y cocinar directamente en sartén, sin necesidad de horno.
La cocción en sartén no solo agiliza el proceso, sino que también asegura tacos caseros con una textura perfecta, listos para cualquier tipo de relleno. Desde opciones clásicas hasta alternativas más saludables, esta masa se adapta a todas las recetas.
Recetas: 9 rellenos para masa para tacos
A continuación, te damos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:
- Pollo y vegetales
- Carne y vegetales
- Queso mantecoso y parmesano
- Atún y queso crema
- Zapallitos con queso al vapor
- Salchichas parrilleras con verduras
- Bifes en tiritas con salsa de tomate
- Guacamole
- Queso cheddar con panceta
Cuántas masas para tacos salen con 1 kilo de harina
Con un kilogramo de harina salen alrededor de 33 masas para tacos. Entonces, con 250 gramos de harina (1 taza) salen entre 10 y 12 tortillas, dependiendo del tamaño de las mismas.
Receta de la masa para tacos casera
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 ml de agua
- 3 cdas. de aceite
- Sal (opcional)
Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Primero, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- A continuación, una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- Ahora, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Para finalizar, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.