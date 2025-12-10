Receta. Cómo hacer Torrejas de arroz con 6 ingredientes y en media hora

Las torrejas son una de las recetas tradicionales de América Latina, especialmente de Argentina y Uruguay. Se trata de croquetas de arroz con huevo y queso, a las que se le agregan especias para darle más sabor. Suaves por dentro y crocantes por fuera, son sencillas de hacer y llevan pocos ingredientes.
Son una preparación versátil que se puede disfrutar en el desayuno, la merienda o las comidas principales. Esta receta de torrejas caseras se convierte en una opción provechosa para usar las sobras de otras comidas, como es el caso del arroz.
Receta de las torrejas de arroz
Con esta receta de torrejas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 2 tazas de arroz cocido frío
- 2 huevos
- 100 gramos de queso rallado (puede ser parmesano o un queso semiduro)
- 2 cucharadas de harina
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharada de perejil fresco
- Sal y pimienta
Cómo preparar la receta de las torrejas de arroz, paso a paso
- Primero, en un bowl grande, mezcla el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo picado y el perejil fresco picado. Revuelve bien hasta integrar.
- A continuación, agrega la sal y pimienta a gusto. Si la preparación queda demasiado líquida, puedes agregar más harina.
- Calienta una sartén con aceite a fuego medio-alto y, con la ayuda de una cuchara, toma porciones de arroz y colócalas en la sartén caliente, formando pequeñas croquetas. Aplánalas con una cuchara.
- Seguidamente, cocina las torrejas de arroz durante 2 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Sirve calientes.
Las torrejas de arroz son una elaboración ideal para acompañar otros platos como ensaladas o carnes. También se pueden disfrutar solas para dipear en una salsa de ajo, criolla o de tomate.