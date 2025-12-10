Receta. Cómo hacer Torrejas de arroz con 6 ingredientes y en media hora

Son una preparación versátil que se puede disfrutar en el desayuno, la merienda o las comidas principales. Esta receta de torrejas caseras se convierte en una opción provechosa para usar las sobras de otras comidas, como es el caso del arroz.

torrejas de arroz

Receta de las torrejas de arroz

Con esta receta de torrejas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?