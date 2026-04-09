¡No es chocolatada! Cómo se hace el Chocolate caliente: la receta de otoño espesa e irresistible

Con la llegada del frío, las recetas caseras vuelven a cobrar protagonismo y el chocolate caliente se posiciona como una de las opciones más elegidas para entrar en calor. A diferencia de una chocolatada común, esta preparación ofrece una textura más espesa y un sabor intenso, ideal para disfrutar en tardes de otoño.
El secreto de este chocolate está en su combinación de ingredientes: chocolate en barra, un toque de vainilla, especias como canela y clavo de olor, y cáscaras de naranja que aportan un aroma especial. Además, la maicena le da ese espesor característico que transforma esta bebida en una experiencia mucho más reconfortante y deliciosa para los días fríos.
Receta del chocolate caliente patrio
Ingredientes:
- 2 tazas de leche
- 1 cáscara de naranja
- 1 clavo de olor
- 1 ramita de canela
- 1 cdta. de maicena
- 1 cda. de cacao amargo
- 1 barrita de chocolate
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Cómo hacer la receta del chocolate caliente cremoso, paso a paso
- Primero, en una olla, coloca la leche junto con la rama de canela, la cáscara de naranja, la esencia de vainilla, el clavo de olor y el cacao amargo en polvo. Mezcla bien.
- Luego, agrega 1 barrita de chocolate cortada en trozos, la maicena y el azúcar. Enciende el fuego y revuelve con un batidor de mano hasta que se integen los ingredientes y se derrita el chocolate. No debe hervir.
- Para finalizar, cuando comience a burbujear y espese un poco, retira de la olla y cuela para retirar la rama de canela y el clavo de olor. Sirve el chocolate caliente en vasos y disfruta del domingo patrio.
Receta de churros para acompañar el chocolate caliente patrio
Ingredientes:
- 650 cc. de agua
- 500 g de harina
- 10 g de azúcar (opcional)
- 6 g de sal
- Dulce de leche, c/n
- Chocolate cobertura (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en una olla mediana, calienta el agua con la sal y el azúcar (opcional) hasta que llegue a ebullición. Retira del fuego y agrega la harina. Mezcla con una cuchara de madera hasta que quede una masa uniforme, quitando todo el aire.
- A continuación, coloca la masa de los churros caseros en una churrera y corta las porciones de 15 centímetros.
- Finalmente, comienza a freír los churros en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralos, espolvorea con azúcar y sirve. Colócales dulce de leche o chocolate derretido por encima.