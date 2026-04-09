¡No es chocolatada! Cómo se hace el Chocolate caliente: la receta de otoño espesa e irresistible

El secreto de este chocolate está en su combinación de ingredientes: chocolate en barra, un toque de vainilla, especias como canela y clavo de olor, y cáscaras de naranja que aportan un aroma especial. Además, la maicena le da ese espesor característico que transforma esta bebida en una experiencia mucho más reconfortante y deliciosa para los días fríos.

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Receta del chocolate caliente patrio

Ingredientes: