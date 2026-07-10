Masa para tacos en sartén: la receta de rapiditas con 3 ingredientes y en pocos minutos

Las recetas de masa para tacos o rapiditas caseras son una excelente alternativa para quienes buscan una opción económica, fácil y mucho más rica que la comprada. Con pocos ingredientes de uso cotidiano y una sartén, es posible obtener discos suaves, flexibles y perfectos para rellenar con preparaciones dulces o saladas.
Lo mejor de esta masa es que no necesita horno ni ingredientes difíciles de conseguir. Solo hace falta harina, agua, aceite y sal para preparar unas rapiditas caseras listas en pocos minutos. Además, al cocinarse en sartén, conservan una textura tierna que permite doblarlas sin que se rompan.
Entre las recetas más prácticas para el día a día, esta preparación se destaca por su versatilidad. Puedes usar la masa para hacer tacos, burritos, wraps, quesadillas o incluso rellenarlas con jamón y queso, pollo, carne, verduras o ingredientes dulces como dulce de leche, frutas o crema de avellanas.
Receta para hacer masa para tacos (rapiditas)
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 ml de agua
- 3 cdas. de aceite
- Sal (opcional)
Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Para empezar con la receta, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- Una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- A continuación, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Por último, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.
Recetas: 9 rellenos para las rapiditas caseras
Te dejamos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:
- Pollo y vegetales
- Carne y vegetales
- Queso mantecoso y parmesano
- Atún y queso crema
- Zapallitos con queso al vapor
- Salchichas parrilleras con verduras
- Bifes en tiritas con salsa de tomate
- Guacamole
- Queso cheddar con panceta
También puedes rellenar las rapiditas con dulce de leche, como si fueran panqueques rellenos dulces.