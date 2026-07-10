Masa para tacos en sartén: la receta de rapiditas con 3 ingredientes y en pocos minutos

Lo mejor de esta masa es que no necesita horno ni ingredientes difíciles de conseguir. Solo hace falta harina, agua, aceite y sal para preparar unas rapiditas caseras listas en pocos minutos. Además, al cocinarse en sartén, conservan una textura tierna que permite doblarlas sin que se rompan.

Entre las recetas más prácticas para el día a día, esta preparación se destaca por su versatilidad. Puedes usar la masa para hacer tacos, burritos, wraps, quesadillas o incluso rellenarlas con jamón y queso, pollo, carne, verduras o ingredientes dulces como dulce de leche, frutas o crema de avellanas.