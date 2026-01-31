Magdalenas de calabaza y cacao sin harina: la receta riquísima para incorporar en la dieta

Las magdalenas de calabaza y chocolate son una de las recetas dulces más prácticas, fáciles y saludables para sumar a la dieta. Esta preparación logra una textura húmeda y esponjosa, donde la verdura aporta suavidad sin invadir el sabor final. El resultado son magdalenas intensas, aromáticas y con un perfil profundo gracias a la combinación de cacao y especias.
Se trata de una receta sencilla, que no requiere batidoras eléctricas ni técnicas complejas, ideal para preparar en casa con pocos pasos. La masa se integra fácilmente y da como resultado unas magdalenas equilibradas, con protagonismo del chocolate y una miga jugosa que se mantiene fresca por más tiempo.
Además, estas magdalenas se conservan muy bien y pueden congelarse sin perder calidad. Solo es necesario descongelarlas con anticipación para que recuperen su textura original. Dentro del mundo de las recetas caseras, esta opción es perfecta para incorporar calabaza de forma creativa y disfrutar del sabor clásico del chocolate y el cacao en una versión saludable para sumar a la dieta.
Receta para hacer magdalenas de calabaza y cacao
Ingredientes secos:
- 3 cdas. de cacao en polvo
- 1/2 taza de harina de avena (110 g)
- 1/2 taza de harina de arroz (150 g)
- 1 cda. de levadura tipo Royal
- 1 cda. de bicarbonato
- 1/2 cdt de vainilla en polvo
- 1 cda. de canela
- 80 g de chocolate negro troceado o pepitas de chocolate
- Una pizca de sal
Ingredientes húmedos:
- 300 g de puré de calabaza (una calabaza pequeña asada al horno y triturada)
- 2 huevos
- 110 g de azúcar de coco (o blanco, o de caña)
- 110 g de aceite de oliva
- 2 cdas. de miel
Cómo preparar magdalenas de calabaza y cacao: la receta paso a paso
- Primero, calienta el horno a 170 ºC. Mientras tanto, prepara un molde de magdalenas engrasándolo con aceite.
- A continuación, en un bol, mezcla los ingredientes secos, excepto el chocolate. En un bol grande, bate los ingredientes húmedos hasta que queden integrados.
- Agrega los ingredientes secos al bol de los húmedos, suma el chocolate y mezcla con una espátula para obtene runa masa homogénea.
- Luego, reparte la preparación en un molde de magdalenas, sin llenarlos hasta arriba, y hornea durante 20 minutos o hasta que estén bien doradas o, al pinchar con un cuchillo, este salga limpio.
¡Listo! Ya tienes unas exquisitas magdalenas de calabaza y chocolate para incorporar en tu dieta sin resignar sabor ni textura.