Cómo preparar Chocolate en rama: la receta artesanal con 2 ingredientes y fácil de hacer

El chocolate en rama es una de las recetas artesanales más sencillas para hacer en casa y sorprender a todos. Es perfecto para un postre único

El chocolate en rama es una de las recetas clásicas que combinan simplicidad, sabor y tradición. Ideal para acompañar el mate o el café, este tipo de postre se caracteriza por su forma rústica y su textura firme. Su elaboración es sencilla y no requiere técnicas complejas, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan preparar chocolate artesanal en casa.

El origen de esta receta se remonta a Europa, especialmente a España e Italia, donde el chocolate comenzó a consumirse de manera sólida entre los siglos XVII y XVIII. Con la llegada del cacao desde América, surgieron distintas formas de preparación artesanal, y una de ellas fue el chocolate moldeado en barras irregulares, fácil de conservar y de fraccionar.

Esta tradición viajó luego a América Latina, donde se adaptó a los gustos locales y se popularizó como una de las recetas caseras más accesibles. En Argentina y otros países de la región, el chocolate en rama se volvió habitual en confiterías y hogares.

Receta para hacer chocolate en rama

Ingredientes:

  • 200 g chocolate de repostería (de leche, amargo, semiamargo o blanco)
  • Aceite

Materiales:

  • 1 espátula metálica
  • Mesada de mármol o mesa
Cómo preparar la receta de chocolate en rama: paso a paso

  1. Primero, derrite el chocolate a baño María. Mientras tanto, aceita una superficie de mármol.
  2. Una vez que el chocolate esté derretido, vuelca un poco sobre la mesada y distribuye con na espátula, de forma que quede una capa fina de 2 milímetros.
  3. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que el chocolate no se pegue. Luego, arrastra la espátula por la base de la mesa, formando ondulaciones.
  4. Una vez que tengas el chocolate en rama listo, colócalo sobre papel manteca y lleva a la heladera por unos 30 minutos antes de consumir.

