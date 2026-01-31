Cómo preparar Chocolate en rama: la receta artesanal con 2 ingredientes y fácil de hacer

El origen de esta receta se remonta a Europa, especialmente a España e Italia, donde el chocolate comenzó a consumirse de manera sólida entre los siglos XVII y XVIII. Con la llegada del cacao desde América, surgieron distintas formas de preparación artesanal, y una de ellas fue el chocolate moldeado en barras irregulares, fácil de conservar y de fraccionar.

Esta tradición viajó luego a América Latina, donde se adaptó a los gustos locales y se popularizó como una de las recetas caseras más accesibles. En Argentina y otros países de la región, el chocolate en rama se volvió habitual en confiterías y hogares.