Cómo preparar Chocolate en rama: la receta artesanal con 2 ingredientes y fácil de hacer

El chocolate en rama es una de las recetas clásicas que combinan simplicidad, sabor y tradición. Ideal para acompañar el mate o el café, este tipo de postre se caracteriza por su forma rústica y su textura firme. Su elaboración es sencilla y no requiere técnicas complejas, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan preparar chocolate artesanal en casa.
El origen de esta receta se remonta a Europa, especialmente a España e Italia, donde el chocolate comenzó a consumirse de manera sólida entre los siglos XVII y XVIII. Con la llegada del cacao desde América, surgieron distintas formas de preparación artesanal, y una de ellas fue el chocolate moldeado en barras irregulares, fácil de conservar y de fraccionar.
Esta tradición viajó luego a América Latina, donde se adaptó a los gustos locales y se popularizó como una de las recetas caseras más accesibles. En Argentina y otros países de la región, el chocolate en rama se volvió habitual en confiterías y hogares.
Receta para hacer chocolate en rama
Ingredientes:
- 200 g chocolate de repostería (de leche, amargo, semiamargo o blanco)
- Aceite
Materiales:
- 1 espátula metálica
- Mesada de mármol o mesa
Cómo preparar la receta de chocolate en rama: paso a paso
- Primero, derrite el chocolate a baño María. Mientras tanto, aceita una superficie de mármol.
- Una vez que el chocolate esté derretido, vuelca un poco sobre la mesada y distribuye con na espátula, de forma que quede una capa fina de 2 milímetros.
- Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que el chocolate no se pegue. Luego, arrastra la espátula por la base de la mesa, formando ondulaciones.
- Una vez que tengas el chocolate en rama listo, colócalo sobre papel manteca y lleva a la heladera por unos 30 minutos antes de consumir.