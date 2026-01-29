Brownie de chocolate clásico: la receta riquísima con 6 ingredientes y el secreto para que quede húmedo

El brownie de chocolate tradicional es una de las recetas más elegidas por quienes buscan un postre casero intenso, húmedo y lleno de sabor. Aunque muchos creen que el secreto está únicamente en la calidad del chocolate, la verdadera clave es respetar el tiempo y la temperatura de cocción. A diferencia de una torta, no debe inflarse: su encanto está en una textura compacta y densa.
El punto de cocción puede adaptarse a cada gusto. Algunos prefieren un centro más húmedo y cremoso, mientras que otros lo eligen un poco más seco. Lo ideal es retirar el brownie del horno cuando todavía está tierno en el medio, ya que siempre puede volver a cocinarse unos minutos más si es necesario. En cambio, si se pasa de cocción, no hay forma de recuperar su humedad característica.
Esta receta de brownie de chocolate tradicional se puede personalizar fácilmente. Las nueces aportan un toque crocante clásico, pero también pueden reemplazarse por almendras. Además, es un postre versátil que admite distintos tipos de chocolate y acompañamientos como helado o crema, convirtiéndose en una de las recetas dulces más infalibles para cualquier ocasión.
Receta para hacer brownie de chocolate tradicional
Ingredientes:
- 100 g de manteca
- 150 g de chocolate
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de nueces picadas
- 100 g de harina 0000
Cómo preparar brownie de chocolate: la receta clásica
- Primero, coloca la manteca y el chocolate picados en una sartén y llévalos a fuego bien bajo. Tapa y déjalo por 5 minutos sin tocar.
- A continuación, retira la preparación del fuego y revuelve los ingredientes hasta que todo esté derretido e integrado.
- En un recipiente aparte, bate los huevos con el azúcar hasta que queden blancos y agrega el chocolate derretido. Bate hasta integrar y suma las nueces.
- Agrega la harina tamizada en dos partes e integra todo. Es importante batir fuerte antes de pasar el brownie al molde.
- Coloca la preparación en una placa y cocina a horno fuerte por 200 °C durante 20 minutos.