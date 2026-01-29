Brownie de chocolate clásico: la receta riquísima con 6 ingredientes y el secreto para que quede húmedo

El punto de cocción puede adaptarse a cada gusto. Algunos prefieren un centro más húmedo y cremoso, mientras que otros lo eligen un poco más seco. Lo ideal es retirar el brownie del horno cuando todavía está tierno en el medio, ya que siempre puede volver a cocinarse unos minutos más si es necesario. En cambio, si se pasa de cocción, no hay forma de recuperar su humedad característica.

Esta receta de brownie de chocolate tradicional se puede personalizar fácilmente. Las nueces aportan un toque crocante clásico, pero también pueden reemplazarse por almendras. Además, es un postre versátil que admite distintos tipos de chocolate y acompañamientos como helado o crema, convirtiéndose en una de las recetas dulces más infalibles para cualquier ocasión.