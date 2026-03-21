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Rica y sofisticada

La receta de la Torta Red Velvet: cómo lograr el pastel de terciopelo rojo irresistible

Aprende a preparar una de las recetas más ricas de la pastelería: la torta Red Velvet húmeda y perfecta para celebraciones

Antonella Prandina
Editado por Antonella Prandina
La torta Red Velvet es una receta sofisticada y sabrosa para disfrutar en una ocasión especial.

La torta Red Velvet es una receta sofisticada y sabrosa para disfrutar en una ocasión especial.

El mundo de las recetas dulces tiene un ícono indiscutible: la torta Red Velvet. Este pastel de terciopelo rojo se destaca por su color vibrante y una textura tan suave que se deshace en la boca, siendo la opción favorita para celebrar aniversarios o cumpleaños por su aspecto sofisticado y su sabor clásico que le gusta a todos los paladares.

La clave de este postre reside en el equilibrio perfecto entre la acidez del vinagre y el dulzor del cacao, logrando una humedad que pocas tortas alcanzan. Para que el resultado sea profesional, es fundamental batir la manteca a temperatura ambiente hasta lograr una consistencia cremosa, integrando luego el colorante rojo que le otorga su identidad visual única antes de llevarla al horno a 180°C.

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Torta Red Velvet: ingredientes necesarios

Para el bizcocho:

  • 2 tazas de azúcar y 2 huevos grandes.
  • 1 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente).
  • 1/2 taza de harina y 1/4 taza de cacao en polvo.
  • 1 taza de leche entera.
  • 1 cdita. de colorante rojo, 1 1/2 cda. de vinagre blanco y 1 cdita. de bicarbonato.

Para el glaseado:

  • 1 1/2 taza de queso crema y 1 taza de manteca.
  • 4 tazas de azúcar impalpable.
  • 1 1/2 cdita. de extracto de vainilla.
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Preparación del pastel de terciopelo rojo: la receta paso a paso

  1. El bizcocho: Batí la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa. Sumá los huevos de a uno. Incorporá los secos (harina, cacao, bicarbonato) alternando con la leche. Finalmente, agregá el vinagre mezclado con el colorante.
  2. Horneado: Verté la mezcla en moldes enmantecados y cociná a 180°C por 35 minutos. Dejá enfriar antes de desmoldar para que no se rompa la miga.
  3. El glaseado: Batí la manteca con el queso crema hasta que no queden grumos. Agregá el azúcar impalpable de a poco y la vainilla hasta lograr una crema firme y brillante.
  4. Armado: Colocá una capa de bizcocho, cubrí con una generosa cantidad de crema y tapá con la otra capa. Decorá los costados y la parte superior con el resto del glaseado y enfriá por 2 horas.

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