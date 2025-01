El truco para que la ensalada rusa dure más tiempo en la heladera

Los bromatólogos expertos coinciden en que la ensalada rusa puede conservarse en la heladera entre 3 y 4 días si se lo hace de forma correcta. Pero lo que muchos no saben es que esta comida no se puede congelar.

ensalada rusa receta.jpg

Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria, nutricionista y autora del libro Come seguro comiendo de todo detalla que los lácteos no se pueden congelar porque pierden textura, se disgregan y pueden deteriorarse, salvo la manteca y la crema para batir. Entonces como la ensalada rusa lleva mayonesa, no se puede conservar en el freezer.