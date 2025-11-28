El snack casero más irresistible: galletas saludables, crujientes y llenas de energía listas en 12 minutos

La base de este snack combina avena, banana y nuez, una mezcla que aporta fibra, saciedad y grasas buenas. Además, esta receta permite múltiples variaciones: se pueden sumar semillas, frutos secos o chocolate amargo para personalizarlas sin perder su perfil saludable.

Prepararlas es muy fácil: solo hay que integrar los ingredientes, dar forma a las galletas y hornearlas unos minutos. El resultado son unos snacks tiernos por dentro, ligeramente crocantes por fuera y con un aroma irresistible.