El snack casero más irresistible: galletas saludables, crujientes y llenas de energía listas en 12 minutos

Las galletas saludables se están convirtiendo en una de las recetas caseras preferidas para quienes buscan algo dulce, nutritivo y compatible con una dieta equilibrada. Esta propuesta, elaborada con ingredientes simples y naturales, es ideal para acompañar un café, sumar energía a la tarde o llevar a la oficina sin culpa.
La base de este snack combina avena, banana y nuez, una mezcla que aporta fibra, saciedad y grasas buenas. Además, esta receta permite múltiples variaciones: se pueden sumar semillas, frutos secos o chocolate amargo para personalizarlas sin perder su perfil saludable.
Prepararlas es muy fácil: solo hay que integrar los ingredientes, dar forma a las galletas y hornearlas unos minutos. El resultado son unos snacks tiernos por dentro, ligeramente crocantes por fuera y con un aroma irresistible.
Beneficios de comer galletas de avena saludables
- Las galletas saludables son perfectas para disfrutar e el desayuno o la merienda, con un café para darle energía rápida al cuerpo antes de hacer ejercicio.
- Las galletas de avena contienen fibra, potasio y grasas saludables, por lo que son una opción equilibrada para incluir en la dieta.
Receta de galletas suaves y crujientes, el snack saludable
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 1 taza de avena en hojuelas
- 2 cdas. de mantequilla de maní o almendra
- 1/4 de taza de nueces picadas
- 1 cdta. de canela en polvo
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla
- 2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)
Cómo preparar galletas saludables, el snack crujiente y suave
Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso.
- A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien.
- Si quieres darle un toque extra a las galletas, agrega chispas de chocolate 70% cacao.
- Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara.
- Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.