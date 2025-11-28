Inicio Recetas Galletas
Snack saludable

El snack casero más irresistible: galletas saludables, crujientes y llenas de energía listas en 12 minutos

Estas galletas saludables son el snack ideal para una dieta equilibrada: una de las recetas más fáciles, nutritivas y deliciosas para preparar en casa

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las galletas de avena y banana son un snack casero que se prepara con una receta sencilla. Foto: gentileza hola.com.

Las galletas de avena y banana son un snack casero que se prepara con una receta sencilla. Foto: gentileza hola.com.

Las galletas saludables se están convirtiendo en una de las recetas caseras preferidas para quienes buscan algo dulce, nutritivo y compatible con una dieta equilibrada. Esta propuesta, elaborada con ingredientes simples y naturales, es ideal para acompañar un café, sumar energía a la tarde o llevar a la oficina sin culpa.

La base de este snack combina avena, banana y nuez, una mezcla que aporta fibra, saciedad y grasas buenas. Además, esta receta permite múltiples variaciones: se pueden sumar semillas, frutos secos o chocolate amargo para personalizarlas sin perder su perfil saludable.

Prepararlas es muy fácil: solo hay que integrar los ingredientes, dar forma a las galletas y hornearlas unos minutos. El resultado son unos snacks tiernos por dentro, ligeramente crocantes por fuera y con un aroma irresistible.

galletas de avena y manzana (1)

Beneficios de comer galletas de avena saludables

  • Las galletas saludables son perfectas para disfrutar e el desayuno o la merienda, con un café para darle energía rápida al cuerpo antes de hacer ejercicio.
  • Las galletas de avena contienen fibra, potasio y grasas saludables, por lo que son una opción equilibrada para incluir en la dieta.

Receta de galletas suaves y crujientes, el snack saludable

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 2 cdas. de mantequilla de maní o almendra
  • 1/4 de taza de nueces picadas
  • 1 cdta. de canela en polvo
  • 1/2 cdta. de esencia de vainilla
  • 2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)
galletas de avena y banana (4).jpg
Estas galletas saludables se preparan con avena y banana.&nbsp;

Estas galletas saludables se preparan con avena y banana.

Cómo preparar galletas saludables, el snack crujiente y suave

Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.

Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso.
  2. A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien.
  3. Si quieres darle un toque extra a las galletas, agrega chispas de chocolate 70% cacao.
  4. Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara.
  5. Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar