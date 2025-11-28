Inicio Recetas helado
Cómo elaborar helado de chocolate keto: la receta sin leche y sin azúcar con 5 ingredientes

Es una de las recetas keto que no necesita máquina. Es el helado de chocolate ideal para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos, sin lácteos ni azúcar

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El helado de chocolate keto es un postre rico y saludable para incluir en la dieta. 

El postre favorito del verano es el helado, especialmente si es de chocolate, pero muchas personas se resisten para cuidar su dieta. Afortunadamente, existen recetas keto libres de leche, azúcar, crema y huevos.

Quienes siguen una dieta cetogénica, libre de carbohidratos, lácteos y endulzantes refinados, acá encontrarán la receta perfecta para disfrutar del helado de chocolate con toda su cremosidad y sabor intenso. Porque lo rico también puede ser saludable.

Además, esta receta se prepara sin máquina heladora y utiliza ingredientes de origen vegetal que le dan una textura cremosa, un brillo espectacular y un sabor a chocolate capaz de sorprender hasta a los paladares más exigentes.

receta helado de chocolate (2).jpg
El helado de chocolate keto es una receta rica, pr&aacute;ctica y perfecta para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos, evitar l&aacute;cteos y az&uacute;car.

Receta de helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar

Ingredientes:

  • 475 ml. de leche de coco sin endulzar
  • 475 ml. de crema de coco sin endulzar
  • 120 ml. de xilitol (se puede reemplazar por alulosa o eritritol)
  • 65 g de cacao en polvo tamizado
  • 1 pizca de sal
  • 2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.

helado de chocolate keto (1)
El helado de chocolate keto se prepara con 5 ingredientes y en minutos.

Cómo preparar helado keto de chocolate sin leche y sin azúcar

  1. Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
  2. A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización.
  3. Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.

Cómo conservar el helado keto de chocolate

El helado keto de chocolate se puede conservar por hasta dos semanas en un recipiente hermético en el congelador. Este postre es una opción ideal para quienes siguen una alimentación cetogénica, sin azúcar o baja en carbohidratos.

