Cómo elaborar helado de chocolate keto: la receta sin leche y sin azúcar con 5 ingredientes

Quienes siguen una dieta cetogénica, libre de carbohidratos, lácteos y endulzantes refinados, acá encontrarán la receta perfecta para disfrutar del helado de chocolate con toda su cremosidad y sabor intenso. Porque lo rico también puede ser saludable.

Además, esta receta se prepara sin máquina heladora y utiliza ingredientes de origen vegetal que le dan una textura cremosa, un brillo espectacular y un sabor a chocolate capaz de sorprender hasta a los paladares más exigentes.