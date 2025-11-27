Inicio Recetas Recetas
RIco y nutritivo

Cómo hacer pan de zapallo en sartén: la receta fácil, sin harina, sin horno y en 6 minutos

Descubre cómo preparar un pan de zapallo en sartén con una de las recetas más rápidas que no necesita harina ni horno

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de zapallo en sartén es una receta rica y nutritiva para incorporar a la dieta.

El pan de zapallo en sartén es una receta rica y nutritiva para incorporar a la dieta.

Este pan de zapallo en sartén es una de esas recetas rápidas y livianas que resuelven cualquier desayuno o merienda. No lleva harina, se prepara sin horno y sorprende por su sabor suave y su textura esponjosa, perfecta para sumar más verduras a las comidas diarias sin complicaciones.

Es una opción saludable, económica y práctica, elaborada con ingredientes simples que todos tenemos en casa. Ideal para quienes buscan variar su menú con un pan casero diferente, listo en pocos minutos y totalmente adaptado a la cocina en sartén.

pan de zapallo en sartén (1)
Sin horno y sin harina, el pan de zapallo en sart&eacute;n tiene una receta simple y es perfecto para incluir en la dieta saludable.&nbsp;

Sin horno y sin harina, el pan de zapallo en sartén tiene una receta simple y es perfecto para incluir en la dieta saludable.

Receta de pan de zapallo en sartén

Ingredientes:

  • 1 zapallito redondo o 1/2 zapallito largo
  • 1 huevo
  • 2 cdas. de avena
  • 1 cdta. de aceite de oliva
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Queso rallado, orégano, pimienta o semillas (opcional)

Cómo hacer un pan de zapallo en sartén perfecto

  • Si quieres darle más sabor a la receta, suma queso rallado, orégano o ajo en polvo.
  • Para una textura crocante, cocina el pan los últimos minutos sin tapa.
  • Puedes usar una sandwichera para que quede más parejo.
  • Combina muy bien con queso crema, jamón, tomate o palta pisada.
  • Si quieres un pan más esponjoso, agrega una cucharada extra de huevo batido.
pan de zapallo en sartén
El pan de zapallo se prepara con avena y en la sart&eacute;n.

El pan de zapallo se prepara con avena y en la sartén.

Cómo preparar pan de zapallo sin horno: la receta en sartén, paso a paso

  1. Primero, ralla el zapallo y escúrrelo bien, presionando con papel de cocina o con las manos para quitar el exceso de agua.
  2. A continuación, en un bol, mezcla el huevo, la sal y el aceite. Suma el zapallo rallado y mezcla para integrar.
  3. Luego, agrega la avena, el polvo de hornear y los condimentos que desees hasta obtener una mezcla espesa.
  4. Calienta una sartén antiadherente con un chorrito de aceite y vierte la preparación, formando un disco de 1 cm. de espesor.
  5. Para terminar, tapa la sartén y cocina el pan a fuego mínimo por 3 minutos de cada lado, hasta que quede firme y dorado.

Este pan de zapallo tiene un color verde y una textura suave, con un aroma fresco típico de esta verdura.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar