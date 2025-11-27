Cómo hacer pan de zapallo en sartén: la receta fácil, sin harina, sin horno y en 6 minutos

Este pan de zapallo en sartén es una de esas recetas rápidas y livianas que resuelven cualquier desayuno o merienda. No lleva harina, se prepara sin horno y sorprende por su sabor suave y su textura esponjosa, perfecta para sumar más verduras a las comidas diarias sin complicaciones.
Es una opción saludable, económica y práctica, elaborada con ingredientes simples que todos tenemos en casa. Ideal para quienes buscan variar su menú con un pan casero diferente, listo en pocos minutos y totalmente adaptado a la cocina en sartén.
Receta de pan de zapallo en sartén
Ingredientes:
- 1 zapallito redondo o 1/2 zapallito largo
- 1 huevo
- 2 cdas. de avena
- 1 cdta. de aceite de oliva
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Queso rallado, orégano, pimienta o semillas (opcional)
Cómo hacer un pan de zapallo en sartén perfecto
- Si quieres darle más sabor a la receta, suma queso rallado, orégano o ajo en polvo.
- Para una textura crocante, cocina el pan los últimos minutos sin tapa.
- Puedes usar una sandwichera para que quede más parejo.
- Combina muy bien con queso crema, jamón, tomate o palta pisada.
- Si quieres un pan más esponjoso, agrega una cucharada extra de huevo batido.
Cómo preparar pan de zapallo sin horno: la receta en sartén, paso a paso
- Primero, ralla el zapallo y escúrrelo bien, presionando con papel de cocina o con las manos para quitar el exceso de agua.
- A continuación, en un bol, mezcla el huevo, la sal y el aceite. Suma el zapallo rallado y mezcla para integrar.
- Luego, agrega la avena, el polvo de hornear y los condimentos que desees hasta obtener una mezcla espesa.
- Calienta una sartén antiadherente con un chorrito de aceite y vierte la preparación, formando un disco de 1 cm. de espesor.
- Para terminar, tapa la sartén y cocina el pan a fuego mínimo por 3 minutos de cada lado, hasta que quede firme y dorado.
Este pan de zapallo tiene un color verde y una textura suave, con un aroma fresco típico de esta verdura.