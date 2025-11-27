Inicio Recetas Espárragos
Un bocado

Cómo es la receta de pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto

Nacho Molina y Romi Terranova, de un bocado, presentan una de las recetas más sabrosas con espárragos: pastelitos salados rellenos de provolone y panceta

Nacho Molina y Romina Terranova
Por Nacho Molina y Romina Terranova
La receta de pastelitos de provolone, espárragos y panceta de Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado. 

La receta de pastelitos de provolone, espárragos y panceta de Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado. 

La temporada de espárragos sigue a pleno y en Un bocado los usamos para crear recetas fáciles y llenas de sabor. En esta propuesta, los pastelitos mendocinos se reinventan con un relleno que combina panceta ahumada y un toque irresistible de provolone, logrando una preparación casera ideal para sorprender a todos.

Pensados para disfrutar en cualquier momento, estos pastelitos admiten variantes modernas e incluso puedes servirlos con hummus como acompañamiento para sumar textura y contraste. Además, se pueden freezar sin problema: armarlos, guardarlos y freírlos cuando quieras, una ventaja perfecta para quienes buscan recetas prácticas sin perder sabor.

pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto- un bocado (2)
En esta nueva c&aacute;psula de Un bocado, presentamos la receta de pastelitos de esp&aacute;rragos, provolone y panceta con hummus de poroto.

En esta nueva cápsula de Un bocado, presentamos la receta de pastelitos de espárragos, provolone y panceta con hummus de poroto.

Receta de pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto

Ingredientes:

  • 1 docena de masa de pastelitos
  • 100 g de queso provolone
  • 1 paquete de espárragos
  • 1 cebolla de verdeo
  • 50 g panceta ahumada
  • 1 cda. de pimentón picante
  • Aceite para freír
  • 200 g de porotos negros
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta, a gusto
Embed - Pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto

Paso a paso: pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto

  1. Comienza esta receta lavando y cortando los espárragos en trozos pequeños. En una sartén, sin nada de materia grasa, coloca la panceta ahumada cortada en tiritas a fuego medio para que suelte toda la grasa.
  2. Cuando hayan tomado color, suma los espárragos y por último la cebolla de verdeo picada. Mezcla este salteado con el queso provolone rallado y este será el relleno.
  3. Con masa de pastelitos de hojaldre, arma las “empanaditas”, ciérralas bien para que no se escape nada y dales un poco de frío antes de freírlas.
  4. Mientras tanto, prepara un hummus procesando una lata de porotos negros con un diente de ajo, aceite de oliva y el agua de la conserva, agregándola de a poco hasta obtener la consistencia deseada. Salpimienta y reserva.
  5. Con toda la receta ya lista, solo queda freír los pastelitos en abundante aceite caliente. Sumérgelos de a poco hasta que doren bien. Sirve junto al hummus y espolvorea con pimentón picante. ¡A disfrutar!
romi terranova y nacho molina- un bocado
Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado.

Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar