La temporada de espárragos sigue a pleno y en Un bocado los usamos para crear recetas fáciles y llenas de sabor. En esta propuesta, los pastelitos mendocinos se reinventan con un relleno que combina panceta ahumada y un toque irresistible de provolone, logrando una preparación casera ideal para sorprender a todos.
Un bocado
Cómo es la receta de pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto
Nacho Molina y Romi Terranova, de un bocado, presentan una de las recetas más sabrosas con espárragos: pastelitos salados rellenos de provolone y panceta
Pensados para disfrutar en cualquier momento, estos pastelitos admiten variantes modernas e incluso puedes servirlos con hummus como acompañamiento para sumar textura y contraste. Además, se pueden freezar sin problema: armarlos, guardarlos y freírlos cuando quieras, una ventaja perfecta para quienes buscan recetas prácticas sin perder sabor.
Receta de pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto
Ingredientes:
- 1 docena de masa de pastelitos
- 100 g de queso provolone
- 1 paquete de espárragos
- 1 cebolla de verdeo
- 50 g panceta ahumada
- 1 cda. de pimentón picante
- Aceite para freír
- 200 g de porotos negros
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
Paso a paso: pastelitos de provolone, espárragos y panceta con hummus de poroto
- Comienza esta receta lavando y cortando los espárragos en trozos pequeños. En una sartén, sin nada de materia grasa, coloca la panceta ahumada cortada en tiritas a fuego medio para que suelte toda la grasa.
- Cuando hayan tomado color, suma los espárragos y por último la cebolla de verdeo picada. Mezcla este salteado con el queso provolone rallado y este será el relleno.
- Con masa de pastelitos de hojaldre, arma las “empanaditas”, ciérralas bien para que no se escape nada y dales un poco de frío antes de freírlas.
- Mientras tanto, prepara un hummus procesando una lata de porotos negros con un diente de ajo, aceite de oliva y el agua de la conserva, agregándola de a poco hasta obtener la consistencia deseada. Salpimienta y reserva.
- Con toda la receta ya lista, solo queda freír los pastelitos en abundante aceite caliente. Sumérgelos de a poco hasta que doren bien. Sirve junto al hummus y espolvorea con pimentón picante. ¡A disfrutar!