El Secreto para un matambre al horno súper tierno

asado-matambre5.jpg Matambre, un clásico de las comidas argentinas.

¿Por qué la salmuera es primordial para el matambre?

La salmuera actúa como un hidratante constante para la carne mientras se cocina al horno, previniendo que se seque. Al pincelar la carne regularmente, se repone la humedad que se pierde por el calor.

Además, la salmuera no solo hidrata; también ayuda a ablandar la carne. La sal penetra lentamente en las fibras musculares del matambre, rompiendo su estructura y logrando que quede mucho más tierno.