El Secreto para un matambre al horno súper tierno

Cocinar un matambre al horno puede ser complicado y lograr que quede tierno y jugoso, ya que es propenso a resecarse puede ser un periplo. Afortunadamente, existe un ingrediente clave y muy conocido que resuelve este problema: la salmuera.
La salmuera actúa como un hidratante constante para la carne mientras se cocina al horno, previniendo que se seque. Al pincelar la carne regularmente, se repone la humedad que se pierde por el calor.
Además, la salmuera no solo hidrata; también ayuda a ablandar la carne. La sal penetra lentamente en las fibras musculares del matambre, rompiendo su estructura y logrando que quede mucho más tierno.
Para garantizar que un matambre al horno salga increíblemente tierno, sigue estos pasos, comenzando por preparar la salmuera:
1. Preparación de la Salmuera
2. Colocá el matambre en el horno con la grasa hacia abajo.
¡Con este truco de la salmuera y una cocción paciente, te asegurarás un matambre tierno y delicioso!