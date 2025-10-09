Inicio Recetas matambre
Secretito culinario

El Secreto para un matambre al horno súper tierno

El matambre al horno es un clásico muy popular en las mesas de los argentinos, ya sea solo, a la pizza o al roquefort

Por UNO
Matambre al horno.

Matambre al horno.

Cocinar un matambre al horno puede ser complicado y lograr que quede tierno y jugoso, ya que es propenso a resecarse puede ser un periplo. Afortunadamente, existe un ingrediente clave y muy conocido que resuelve este problema: la salmuera.

asado-matambre5.jpg
Matambre, un cl&aacute;sico de las comidas argentinas.

Matambre, un clásico de las comidas argentinas.

¿Por qué la salmuera es primordial para el matambre?

La salmuera actúa como un hidratante constante para la carne mientras se cocina al horno, previniendo que se seque. Al pincelar la carne regularmente, se repone la humedad que se pierde por el calor.

Además, la salmuera no solo hidrata; también ayuda a ablandar la carne. La sal penetra lentamente en las fibras musculares del matambre, rompiendo su estructura y logrando que quede mucho más tierno.

Preparación y cocción para un matambre perfecto

Para garantizar que un matambre al horno salga increíblemente tierno, sigue estos pasos, comenzando por preparar la salmuera:

1. Preparación de la Salmuera

  • Mezclá un litro de agua con dos cucharadas de sal gruesa.
  • Añadí hierbas aromáticas a gusto, como romero o tomillo, para darle sabor.
  • Un diente de ajo triturado siempre es un gran toque para realzar el gusto.
  • 2. Cocción del Matambre

2. Colocá el matambre en el horno con la grasa hacia abajo.

  • Mantené un fuego regular y bajo. Este calor suave y constante permite que la grasa se derrita lentamente, manteniendo la carne jugosa.
  • La clave es la hidratación constante: usá una brocha o cuchara para pincelar la salmuera sobre el matambre cada 10 o 15 minutos. Esto ayuda a ablandar las fibras mientras se cocina y le da un sabor espectacular.
  • Una vez que el matambre esté tierno (lo que puede tomar alrededor de una hora y media), subí el fuego. Cociná unos pocos minutos por cada lado a alta temperatura para conseguir una costra dorada y crujiente.

¡Con este truco de la salmuera y una cocción paciente, te asegurarás un matambre tierno y delicioso!

Temas relacionados:

Te puede interesar