Conejo al horno jugoso y lleno de sabor: el secreto para que quede tierno y perfecto

El conejo es una carne blanca sencilla de preparar al horno y llena de sabor para disfrutar en la mesa familiar. Con un colchón de papas y un majado de perejil y ajo, se convierte en una de las recetas irresistibles que querrás preparar todas las semanas.
La receta de conejo al horno lleva siglos en las cocinas de España, ya que no solo es un plato sabroso, sino también un homenaje a la gastronomía de campo con ingredientes sencillos y bien combinados.
El secreto de esta receta está en los detalles. Para lograr un conejo al horno jugoso y sabroso se necesita elaborar un majado de ajo y perejil y sumar líquido a la bandeja. Te contamos el paso a paso para que quede perfecto.
Recetas: cómo preparar conejo al horno
Ingredientes para 4 personas:
- 1 conejo entero o troceado en piezas grandes
- 2 dientes de ajo
- Un manojo de perejil
- 3 papas medianas
- Sal y pimienta, a gusto
- 1/2 vaso de agua
- Aceite de oliva
Cómo preparar conejo al horno: la receta, paso a paso
- Primero, pica el perejil y los dientes de ajo muy finos. Agrega unos granitos de sal y muele en un mortero.
- A continuación, corta el conejo en presas de tamaño grande y sazona a gusto. Embadurna la preparación con el majado de ajo y perejil y resérvala 15 minutos para que los sabores penetren en la carne.
- Pela las papas y córtalas en rodajas gruesas y condimenta con sal a gusto. Forma un colchón de papas en una fuente de horno, agrega medio vaso de agua, un chorrito de aceite de oliva y las tajadas de conejo de forma que no toquen el líquido.
- Para terminar, cocina el conejo en el horno a 190 °C por 45 minutos, dando vuelta las tajadas del conejo para que se doren de forma uniforme. Sobre el final de la cocción, agrega un par de minutos de gratinado par que la carne quede dorada.
Si quieres, puedes acompañar el conejo al horno con una ensalada de tomate para darle un toque de frescura al plato.