Conejo al horno jugoso y lleno de sabor: el secreto para que quede tierno y perfecto

La receta de conejo al horno lleva siglos en las cocinas de España, ya que no solo es un plato sabroso, sino también un homenaje a la gastronomía de campo con ingredientes sencillos y bien combinados.

El secreto de esta receta está en los detalles. Para lograr un conejo al horno jugoso y sabroso se necesita elaborar un majado de ajo y perejil y sumar líquido a la bandeja. Te contamos el paso a paso para que quede perfecto.