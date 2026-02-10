Cómo se hace el Helado de banana más rico: una receta con 2 ingredientes para chuparse los dedos

Es difícil resistirse a un cremoso y sabroso helado de banana casero, y si tiene chispas de chocolate o dulce de leche, se hace imposible. Dejame decirle que, lejos de lo que todo el mundo cree, esta es una receta muy simple.

helado en casa sabor banana.jpg

El truco para preparar helado de banana casero es tener la fruta congelada para que, al licuarla junto a un poco de leche o crema, quede cremoso y consistente. Además, el sabor y la textura de esta receta no tienen nada que envidiarles a los industriales. ¡Ni hablar de los costos!