Cómo se hace el Helado de banana más rico: una receta con 2 ingredientes para chuparse los dedos

Es difícil resistirse a un cremoso y sabroso helado de banana casero, y si tiene chispas de chocolate o dulce de leche, se hace imposible. Dejame decirle que, lejos de lo que todo el mundo cree, esta es una receta muy simple.
El truco para preparar helado de banana casero es tener la fruta congelada para que, al licuarla junto a un poco de leche o crema, quede cremoso y consistente. Además, el sabor y la textura de esta receta no tienen nada que envidiarles a los industriales. ¡Ni hablar de los costos!
Recetas: ingredientes para hacer Helado de banana
- 1 kilo de bananas
- 1 pocillo de crema de leche o leche
Opcional:
- Dulce de leche
- Chips de chocolate
- Banana en rodajas
Cómo hacer la receta de Helado de banana, paso a paso
- Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freeer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
- Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
- Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el freezer por dos horas más, antes de consumir.
- Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajitas.
Sin dudas vas a sorprender a tus invitados y familiares con esta receta de helado de banana casero, un postre que no puede faltar en el verano. Sírvelo después del almuerzo o cena con una copita de licor de dulce de leche. ¡De solo pensarlo, se me hace agua la boca!